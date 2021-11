Tot 140 euro terugbetaald voor bril met multifocale glazen: bij dit ziekenfonds zit je als brildrager het best

Spaargids.beDraag je een bril of lenzen? Of overweeg je een laserbehandeling? Dan loont het om de verschillende ziekenfondsen onder de loep te nemen en na te gaan waar je je best aansluit. Sommige mutualiteiten bieden leden met gezichtsproblemen immers meer voordelen dan andere. Spaargids.be zocht het voor je uit.

Ziekenfondsen houden zich in de eerste plaats bezig met het (gedeeltelijk) terugbetalen van medische zorgen. Dit gaat om een wettelijke opdracht, die bij alle fondsen dezelfde is. Wat je van het ene ziekenfonds terugkrijgt, moet je dus ook van een ander ontvangen indien je zou overschakelen.

Daarnaast kunnen de fondsen echter eigen aanvullende verzekeringen en andere voordelen verstrekken aan hun leden. Ze moeten die dan wel financieren met hun eigen middelen. Op deze vlakken onderscheiden de ziekenfondsen zich dan ook van elkaar.

Gezien deze verschillende voorwaarden sluiten consumenten zich het best aan bij het fonds dat het meest op hun persoonlijke situatie is afgestemd. En dat kan ver gaan. Ook letterlijk, want zo zijn mensen niet verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds uit hun regio. West-Vlamingen mogen gerust lid worden van een fonds in Limburg of omgekeerd.

Een van de punten waarop de vrije dienstverlening van de ziekenfondsen zich onderscheidt, is de (gedeeltelijke) terugbetaling van middelen om beter te zien: een bril, lenzen of een laserbehandeling.

Nagaan welke mutualiteit het best bij je past? Hier kan je alle ziekenfondsen gemakkelijk vergelijken

Bril of lenzen

Het goede nieuws: volgens de informatie die Spaargids.be verzamelde, betalen alle ziekenfondsen (een deel van) de kosten voor een bril of lenzen terug, al geldt overal een maximumbedrag per jaar. Doorgaans schommelt dit rond de 50 euro. Sommige mutualiteiten bieden een basisbedrag per jaar met om de vier jaar een extra terugbetaling. Let wel: de ziekenfondsen komen niet tussen indien je al een tegemoetkoming via de ziekteverzekering krijgt.

Bij de christelijke mutualiteit krijg je bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of een combinatie ervan een tegemoetkoming van 50 euro per jaar. Dat geldt tot je 18de. Nadien zakt de terugbetaling naar 40 euro. De tussenkomst geldt niet bij herstellingen.

Bij de socialistische mutualiteiten hangt de tussenkomst af van de regio. Bond Moyson Oost-Vlaanderen voorziet een terugbetaling bij aankoop van een bril, brilglazen en lenzen van 50 euro per jaar. De tussenkomst geldt ook voor zonnebrillen op sterkte.

Bij Bond Moyson West-Vlaanderen geldt hetzelfde. De leden krijgen daarnaast bij de aangesloten opticiens ook een korting van 40 euro op de glazen en 40 euro op de montuur. Bij aankoop van een bril met multifocale glazen geniet je een korting van 100 euro op de glazen en 40 euro op de montuur.

De Voorzorg (provincie Antwerpen) is minder gul. Hier is de terugbetaling per jaar beperkt tot 25 euro voor brillenglazen of lenzen op sterkte of voor de aankoop van oogpleisters voor de behandeling van een lui oog (amblyopie). Je krijgt wel een korting bij een aangesloten opticien van 50%, met een maximum van 50 euro per jaar.

Ook bij De Voorzorg in Limburg is de basisterugbetaling beperkt tot 25 euro per jaar, al kunnen leden tot en met 18 jaar om de drie jaar een extra terugbetaling van 30 euro ontvangen. Vanaf 19 jaar is dat supplement 20 euro. Via de mutualiteit krijg je ook 20% korting op glazen en lenzen bij de Brilba(a)r.

Bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant ligt het iets anders. Hier krijg je 60 euro terug bij de aankoop van een bril (montuur en glazen) of contactlenzen. De terugbetaling geldt wel slechts eenmaal om de tien jaar.

De Liberale Mutualiteit Mutplus betaalt maximum 50 euro per jaar terug voor de aankoop van occlusiepleisters, een brilmontuur, brillenglazen en/of contactlenzen. Een tegemoetkoming voor de aankoop van een zonnebril is er niet.

Ook bij de Liberale Mutualiteit Plus, het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, het Onafhankelijk Ziekenfonds en Partena is er een basisbedrag van 50 euro per jaar. Bij het Onafhankelijk Ziekenfonds zakt het vanaf 19 jaar wel naar 30 euro per jaar. Partena houdt het dan op een jaarlijkse 40 euro.

Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds ten slotte voorziet eveneens in een terugbetaling tot 50 euro. Elke vier jaar is er, met voorschrift van de oogarts, een tegemoetkoming mogelijk tot 100 euro. Deze tegemoetkoming kan je ook bekomen voor de aankoop van oogpleisters bij de behandeling van een lui oog.

Lensimplantatie of laserbehandeling

Een aantal ziekenfondsen biedt verder een tussenkomst bij een lensimplantatie en bij een laserbehandeling.

Bij de Christelijke Mutualiteit, de Socialistische Mutualiteit Oost-Vlaanderen, Liberale Mutualiteit Mutplus, de Liberale Mutualiteit Plus, de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen en Partena krijg je in beide gevallen een eenmalige tussenkomst van 100 euro per oog. Bij De Voorzorg Antwerpen bedraagt die zelfs 150 euro.

Bij De Voorzorg Limburg en het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds is er voor een laserbehandeling eveneens een tussenkomst van 150 euro per behandeld oog. Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is dat 125 euro per oog. Het Onafhankelijk Ziekenfonds geeft 50 euro.

Juist vergelijken: lidgeld en andere voordelen

Of een bepaald voordeel de overstap naar een ander ziekenfonds voldoende financieel interessant maakt, moet je zelf bekijken. Aan de ene kant dien je rekening te houden met het lidgeld dat je jaarlijks moet neertellen. Dit loopt uiteen van 81,60 euro bij de Socialistische Mutualiteit Brabant tot 102,80 euro bij het Onafhankelijk Ziekenfonds. Aan de andere kant zijn er mogelijk nog andere voordelen die de mutualiteiten hun leden bieden en die je maar beter evenzeer in beschouwing neemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.