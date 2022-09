Tot 14 procent rente: zoveel betaal je bij jouw bank wanneer je rekening even in het rood staat

Spaargids.beVorig jaar stonden er zeker 1,6 miljoen van de 20 miljoen Belgische zichtrekeningen in het rood. Dat blijkt uit cijfers van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Opvallend, want onder de nul gaan is niet gratis. Het is namelijk een soort lening, waarop je rente betaalt, soms wel tot 14 procent. Hoeveel betaal je precies bij jouw bank? Spaargids.be zocht het uit.

“Extra budget nodig om de herfstmaanden door te komen? Ga tijdelijk tot 750 euro onder nul op je rekening.” Die reclameboodschap zagen verschillende klanten van KBC gisteren in hun bankapp verschijnen. Het aantal mensen met geldproblemen neemt de laatste maanden toe, en daar lijkt de grootbank op in te willen spelen door reclame te maken voor hun 'budgetfaciliteit’. Wie onder nul gaat, moet de schulden op één maand tijd terugbetalen én betaalt 9,39 % rente voor het bedrag en het aantal dagen waarmee hij of zij onder nul is gegaan.

Wanneer mag je onder 0 gaan?

Eerst en vooral kan niet iedereen zomaar in het rood gaan. De bank is verplicht vooraf na te gaan of jij het krediet financieel wel zult aankunnen. Je bank zal daarvoor eerst aankloppen bij Nationale Bank van België. Is dat in orde? Dan heb je de keuze uit verschillende formules. Die zijn vaak niet goedkoop. Banken zijn dan wel gebonden aan maxima, maar doorgaans lopen de rentes op tot meer dan 10 procent op jaarbasis.

Een eerste formule is die van de geoorloofde debetstand. Dat betekent dat je met de bank bent overeengekomen dat je tot een bepaald bedrag onder nul mag gaan. De klant is daarbij vooraf ingelicht over het jaarlijkse en maandelijkse kostenpercentage dat aan de debetstand vasthangt.

Bij een ongeoorloofde debetstand heb je een zichtrekening die in principe niet onder nul kan gaan. Maar in de praktijk gebeurt dat wel, met name door automatische betalingen, zoals de afrekening van de kredietkaart of een domiciliëring. Bij een ongeoorloofde debetstand ligt de strafrente hoger dan bij een geoorloofde debetstand.

Hoeveel kost het om in het rood te staan?

En die beide rentes kunnen erg verschillen van bank tot bank. Bij Cofidis betaal je 13,5 procent rente wanneer je tussen de 500 en 1.250 euro in de min gaat. Bij BNP Paribas Fortis (Optiline) betaal je 9,50 procent rente op de eerste 1.250 euro die je in het rood gaat. Bij Belfius betaal je op een kredietopening tussen 250 en 1.250 euro zo’n 9,50 procent rente.

Alternatieven

En wat als je grote kosten hebt, en liever niet in het rood wil gaan? “Dan kan je kiezen voor een kredietkaart”, vertelde geldexpert Paul D’Hoore eerder. “Het geld van een aankoop gaat dan niet meteen van je rekening af. Traditionele kredietkaarten zoals Visa en MasterCard zijn eigenlijk ‘uitgestelde betaalkaarten’. Eén keer per maand, op een vaste datum, worden alle verrichtingen afgerekend. Op die manier krijg je dus maximaal één maand gratis krediet. Het is wel belangrijk dat er op de dag van de afrekening voldoende geld op je rekening staat. Is dat niet het geval, dan zal je zichtrekening toch in het rood gaan. Dat is dan een ‘ongeoorloofde debetstand’.”

“Daarvoor krijg je zéker bijkomende kosten aangerekend. Je hebt dan drie maanden de tijd om weer boven nul te komen op je rekening. Lukt dat niet, dan is het mogelijk dat de bank een deel van je loon in beslag neemt, dat je kredietkaart wordt stopgezet en dat er nalatigheidsinteresten worden aangerekend. Dat kan je voorkomen door tijdig een kasfaciliteit aan te vragen. Het is een dure oplossing, maar ze kan je behoeden voor die ellende.”

