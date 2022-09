Tot 120 euro per jaar: dit ziekenfonds betaalt het meeste terug voor de schooluitstappen van je kind

Spaargids.beHet nieuwe schooljaar is gestart. Straks volgen de eerste schoolrekeningen. In de kosten voor inschrijving, schoolboeken en ander didactisch materiaal komt het ziekenfonds niet tussen. Voor schooluitstappen of -reizen vaak wel. Het bedrag varieert per ziekenfonds en bij sommige mutualiteiten zelfs per afdeling. Hoeveel betaalt jouw ziekenfonds terug als uw kinderen een schooluitstap maken? Spaargids.be zoekt het uit.

VNZ

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds betaalt tot 30 euro per kind terug voor schoolreizen van maximaal één dag, dus zonder overnachting. Voor andere schooluitstappen zoals een bos-, sneeuw- of zeeklas kan je per activiteit tot 30 euro per kind terugbetaald krijgen. Als de activiteit minder dan 30 euro kost, dan krijg je het bedrag van de activiteit terug. Het maximumbedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt per kalenderjaar voor schoolreizen en andere schoolse activiteiten samen is 120 euro per kind.

NZVL

Voor schoolreizen en excursies van één dag, dus zonder overnachting, voorziet het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen een tussenkomst van 50 euro per jaar per kind. Voor meerdaagse schoolactiviteiten komt het ziekenfonds extra tussen met 5 euro per kind per dag voor maximaal tien dagen of tot 50 euro.

Solidaris

Wie aangesloten is bij Solidaris Antwerpen krijgt voor zijn kinderen die kleuter-, basis- of middelbaar onderwijs volgen tot 90 euro per jaar per kind terugbetaald voor uitstappen met de school. Alle daguitstappen en themaklassen zoals bos-, zee-, sneeuw- en taalklassen van de kinderen komen in aanmerking. Het gaat om drie keer maximaal 30 euro per kind per kalenderjaar.

Bij Solidaris Limburg is er voor meerdaagse schooluitstappen en themaklassen met overnachting een terugbetaling van 5 euro per dag van toepassing, beperkt tot de werkelijke kostprijs en met een maximum van 100 euro. Je kind mag daarvoor niet ouder zijn dan achttien jaar.

Solidaris Oost-Vlaanderen kiest voor een terugbetaling voor bos-, zee-, sneeuw-, taal- of andere meerdaagse themaklassen met de school. Voor openluchtklassen of schooluitstappen met overnachting kan je rekenen op een tussenkomst van 5 euro per dag, beperkt tot de werkelijke kostprijs, tot maximaal tien dagen per kalenderjaar, of een maximum van 50 euro.

Voor dezelfde activiteiten voorziet Solidaris West-Vlaanderen een tussenkomst van 4 euro per dag met een maximale terugbetaling van 80 euro per jaar per kind. Om in aanmerking te komen moet je kind jonger zijn dan 19 jaar.

Er is een tussenkomst van 7,50 euro per dag voor de kinderen van leden bij Solidaris Brabant die met hun school van het kleuter-, lager of secundair onderwijs op bos-, zee- of sneeuwklassen trekken. De maximale tussenkomst per jaar bedraagt 37,50 euro.

Liberale Mutualiteiten

De Liberale Mutualiteiten kiezen voor een terugbetaling van schoolactiviteiten met overnachting. Die bedraagt 5 euro per overnachting voor maximaal tien overnachtingen per jaar of een maximum van 50 euro. Het gaat om geïntegreerde werkperiodes, zee-, bos-, heide-, polder-, stads- en sneeuwklassen, pedagogische uitstappen en schoolreizen, taalvaardigheids- en uitwisselingsprojecten en integratieprojecten tussen leerlingen van verschillende scholen of onderwijsniveaus. Kleuters komen ook voor meerdaagse educatieve daguitstappen zonder overnachting in aanmerking voor diezelfde terugbetaling.

Helan

Bij Helan is er een tussenkomt tot 100 euro voor meerdaagse activiteiten waaronder ook schooluitstappen vallen voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar. Het ziekenfonds komt tussen voor 5 euro per dag, maximaal twintig dagen per jaar. Er geldt een jaarlijkse franchise van 10 euro per rechthebbende. Ook meerdaagse activiteiten zonder overnachting van minimum twee opeenvolgende dagen komen daarvoor in aanmerking. Het terugbetaalde bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat je zelf hebt betaald.

CM

De Christelijke Mutualiteit voorziet tijdens het schooljaar een tegemoetkoming van 5 euro per dag dat uw kind deelneemt aan bos-, zee-, sneeuw-, plattelands- of andere openluchtklassen. Die tussenkomst is combineerbaar met tegemoetkomingen voor sportkampen, jeugdkampen en speelplein. In totaal betaalt CM tot 100 euro per jaar terug. De openluchtklassen moeten geïntegreerd zijn in het lessenpakket en moeten minstens een overnachting omvatten.

