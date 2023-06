Tot 110 euro prijsverschil voor reispaspoort, afhankelijk van waar je woont: vanwaar komt dat verschil?

Wie wil reizen buiten de Europese Unie, heeft daar in de meeste gevallen een internationaal reispaspoort voor nodig. Dat kan je – best voldoende ruim voor je vertrek – aanvragen en afhalen op het gemeentehuis. Maar hoeveel je daarvoor betaalt, hangt af van jouw gemeente. Die verschillen kunnen soms sterk oplopen.

Vertrek je begin deze zomer op reis naar Mexico, Australië, Thailand, Zuid-Afrika of een ander land buiten de Europese Unie, dan vraag je beter nu al je internationaal paspoort aan. Dat heb je namelijk nodig om te reizen buiten Europa. Het aanvragen van zo’n internationaal paspoort kan tegenwoordig snel en makkelijk via het online loket van je gemeente. Vervolgens is het enkele weken wachten voor je het paspoort kan afhalen op het gemeentehuis.

Opmerkelijk: hoeveel je op dat moment betaalt aan het loket, hangt af van de gemeente waarin je woont. Elke gemeente rekent namelijk op een andere manier kosten aan voor het aanvragen en afleveren van een internationaal paspoort. “Het bedrag van die retributie kunnen de gemeenten vrij kiezen”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Uiteenlopende kosten

Net door die vrije keuze kan het bedrag dat je betaalt voor een internationaal paspoort sterk verschillen afhankelijk van de gemeente waarin je woont. In Vlaanderen en Brussel betaal je er gemiddeld 77 euro voor. Dat is 12 euro meer dan de standaardprijs die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken aanrekent, waarbij de gemeente het paspoort moet aanvragen. Gemeenten kunnen die kosten zelf betalen, of doorrekenen in hun dienstverlening naar de burger, al dan niet met supplementen.

De kosten hangen sterk af van de hoeveel­heid aanvragen die een gemeente te verwerken krijgt. Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Vandaag stellen we vast dat slechts één gemeente onder die 65 euro duikt, namelijk het West-Vlaamse Ardooie. Meer zelfs, de gemeente rekent helemaal niets aan en betaalt de 65 euro die de FOD Buitenlandse Zaken aanrekent volledig zelf. Sommige gemeenten, zoals Knokke-Heist, kiezen ervoor enkel die standaardkosten aan te rekenen en vragen de burger 65 euro. In Brussel en enkele grote steden liggen de prijzen hoger dan het Vlaamse gemiddelde: meestal tussen 80 en 100 euro.

Praktische en ideologische keuze

Zijn die prijsverschillen tussen de gemeentes dan louter arbitrair? Neen. Debast: “De kosten hangen sterk af van de hoeveelheid aanvragen die een gemeente te verwerken krijgt. Een kleine gemeente die jaarlijks weinig paspoorten moet aanvragen en afleveren, zal doorgaans een lage retributie aanrekenen. Op het moment dat er veel aanvragen zijn, zal ze de kosten voor die werklast wel doorrekenen.” Dat laatste is bijvoorbeeld het geval voor Brussel en andere grote steden.

Debast benadrukt dat gemeenten geen grote winst maken met de retributies die ze aanrekenen. “Het gaat om kleine bedragen die maar een fractie zijn van wat een paspoort aan de gemeente kost.” Bovendien wijst ze erop dat er ook een ideologische component aan verbonden is. “Het is een keuze van gemeenten om de kosten van een paspoort door te rekenen aan de hele gemeenschap door het gratis aan te bieden, of die net enkel op de aanvrager te verhalen. Het is dus meestal een combinatie van praktische en ideologische overwegingen.”

Compenserende diensten?

Net zoals gemeenten vrij de retributie voor de aanvraag en het afleveren van een internationaal paspoort bepalen, kunnen ze dat ook doen voor de uitvaardiging van paspoorten of rijbewijzen, maar ook voor andere gemeentelijke diensten, zoals de afvalophaling. Het kan dus voorkomen dat een gemeente retributiekosten aanrekent voor een internationaal paspoort, maar dat niet doet voor de gewone identiteitskaart. “Je kan dat niet als compensatie zien, want daar bestaan geen regels over. Gemeenten genieten het autonome grondwettelijk recht om retributies te bepalen.”

Lees ook: