Tot 1.425 euro teruggave voor een beugel: dit ziekenfonds betaalt het meeste van je tandarts- en orthodontiekosten terug

Weinig patiënten kijken uit naar hun sessie in de tandartsstoel. De rekening waaraan je je achteraf mag verwachten, draagt daar evenmin toe bij. Gelukkig maak je aanspraak op een stevige terugbetaling. Maar bij welk ziekenfonds krijg je de hoogste vergoeding voor een tandprothese, beugel of vulling? Spaargids.be zocht het uit.

Geconventioneerd versus niet-geconventioneerd

De tarieven voor tandartsbehandelingen worden vastgelegd door de tandartsen, de ziekenfondsen en het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Ze sluiten een akkoord – ook wel conventie genoemd – over de kosten van de behandelingen en de eventuele terugbetalingen.

De tandartsen bepalen zelf of ze die conventie volgen. Wanneer je tandarts akkoord gaat, dan is hij geconventioneerd. Hij volgt dan de vooropgestelde tarieven. Een niet-geconventioneerde tandarts heeft de vrijheid de door hem gewenste prijzen toe te passen. Hij kan dus supplementen vragen bovenop de vastgelegde tarieven. Daarnaast zijn er partieel geconventioneerde tandartsen actief. Zij hanteren een tussenoplossing en werken driekwart van hun tijd aan conventieafspraken, tegenover een vierde aan vrij te kiezen tarieven. Om te weten tot welke categorie een tandarts behoort, volstaat het om de naam of het RIZIV-nummer van de tandarts in te voeren op de website www.riziv.be.

Wat krijg je wettelijk terugbetaald?

Voor onder meer preventief mondonderzoek en zogenaamde conserverende verzorging, zoals het dichten van gaatjes, en tandprothesen krijg je standaard een groot deel van de kosten terugbetaald. Bij orthodontie, paradontologische zorg en implantaten is er een gedeeltelijke terugbetaling. Voor de tandartskosten die de wettelijke ziekteverzekering niet of slechts gedeeltelijk terugbetaalt, verschilt de tegemoetkoming van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Verschil per mutualiteit en type verzorging

Voor orthodontie of het plaatsen van beugels betalen de Socialistische Mutualiteiten tot maximaal 372 euro terug, terwijl de tegemoetkoming bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) kan oplopen tot 1.200 euro. Al hangt het exacte bedrag af van de duur van de behandeling. Bij De Voorzorg Antwerpen is zelfs een terugbetaling tot 1.425 euro mogelijk voor bijzondere aandoeningen op het vlak van orthodontie.

Bij een tandprothese lopen de vergoedingen eveneens uiteen. De meeste mutualiteiten komen voor 15 tot 25 procent tussen, maar de Christelijke Mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming van 60 procent van de kosten, tot een plafond van 1.050 euro. Voor preventieve behandelingen waarvoor geen tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering is voorzien, liggen de terugbetalingen dichter in elkaars buurt, met ongeveer 15 procent van de kosten. Al plafonneren Bond Moyson en De Voorzorg het totale bedrag op 200 euro om de twee jaar, terwijl de Liberale Mutualiteit voor een jaarlijkse begrenzing van 100 euro kiest. Voor tandbewarende verzorgingen, zoals vullingen en tandextracties, liggen de verschillen eveneens minder ver uit elkaar. De CM legt de tussenkomst niet vast in vaste percentages, maar voorziet een vergoeding op basis van de leeftijd en het inkomen.

Maak de vergelijking voor uw noden

Welke mutualiteit voor jouw situatie het voordeligst is, hangt sterk af van uw specifieke noden op het vlak van tandzorg. Spaargids.be bundelt de tegemoetkomingen van de verschillende mutualiteiten per behandeling in één handig vergelijkend overzicht. Je leidt eruit af dat ook de jaarlijkse lidgelden uiteenlopen: van 81,60 euro bij de Socialistische Mutualiteit Brabant tot 102,80 euro bij het Onafhankelijk Ziekenfonds. Het komt er dus op aan om die parameter eveneens in jouw eindoordeel mee te nemen.

Buitenbeentje is de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), die alle prestaties in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zonder de betaling van bijkomende bijdragen verzekert.

