Topman Volkswagen ziet geen banenverlies door automatisering

Sparen Lenen voor je nieuwe huis: kies je best voor een vaste of een variabele rentevoet?

3 augustus Plan je een huis of appartement te kopen? Dan biedt de bank je de keuze tussen een lening met een vaste of een variabele rentevoet om de aankoop te financieren. Maar welke van beide opties is het meest geschikt in een tijd van aanhoudende lage rentes? Spaargids.be helpt knopen doorhakken.