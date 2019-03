Topman Lufthansa: "Brussels Airlines maakt niet genoeg winst” HAA

14 maart 2019

12u48

Bron: Belga 0 Geld Brussels Airlines maakt winst, maar nog niet genoeg. Dat heeft de financieel directeur van het Duitse moederbedrijf Lufthansa, Ulrik Svensson, gezegd op een persconferentie. De divisie waarin de Belgische luchtvaartmaatschappij zit, Eurowings, was vorig jaar zwaar verlieslatend.

Eurowings is de lowcostdivisie van Lufthansa. Sinds de Duitsers Brussels Airlines volledig hebben overgenomen, zit de Belgische maatschappij in die afdeling, al blijft ze wel nog opereren onder haar eigen naam. In de jaarresultaten geeft Lufthansa geen afzonderlijke financiële resultaten meer vrij van Brussels Airlines.

Maar tijdens een vragenronde na de persconferentie over die resultaten zei de Lufthansa-top er toch iets over, zonder cijfers te geven. "Brussels Airlines was winstgevend, maar nog te weinig. We werken hard om Brussels Airlines samen met Eurowings meer winstgevend te maken. We hebben veel maatregelen genomen, sommige dezelfde als bij Eurowings", zei Svensson.

Eurowings was vorig jaar allerminst een uitblinker binnen de Lufthansa-groep, maar dat was grotendeels het gevolg van de overname van delen van Air Berlin. Het operationele verlies liep op tot 231 miljoen euro, waarvan 170 miljoen volgens Lufthansa toe te schrijven was aan de deal rond Air Berlin.

Hogere brandstoffactuur

"We zijn niet tevreden over 231 miljoen euro verlies", zei Lufthansa-CEO Carsten Spohr. "Thorsten Dirks (topman van Eurowings, red.) en zijn team werken hard aan een ommekeer, met name door de productiviteit van crew en vliegtuigen te verhogen. Een essentiële stap is het verminderen van de complexiteit in de processen." Lufthansa hoopt dat Eurowings dit jaar break-even draait, ook al zal de brandstoffactuur hoger oplopen.

Daarnaast werkt Lufthansa ook aan een uitbreiding van de langeafstandsvluchten van Eurowings, vanuit Frankfurt en München in Duitsland. Het grote voorbeeld daarbij is Edelweiss Air, dat vanuit het Zwitserse Zürich toeristische bestemmingen bedient. Edelweiss is een dochter van Swiss, dat ook tot de Lufthansa-groep behoort.