Topman Energieagentschap waarschuwt voor stijgende energieprijzen in winter

"Zomersol­den goed gestart: veel koopjesja­gers ondanks het wisselval­li­ge weer”

De handelaars zijn tevreden over het eerste soldenweekend. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) zondag. “Ondanks het wisselvallige weer op zaterdag is het een groot voordeel gebleken dat de soldenstart dit jaar op een zaterdag viel”, zegt de organisatie in een persbericht.