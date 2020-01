Toplui belangrijkste Britse bedrijven hebben op drie dagen al gemiddeld jaarloon binnen HAA

06 januari 2020

19u21

Bron: Belga 0 Geld De toplui van de belangrijkste Britse bedrijven hebben vandaag, na drie werkdagen in het nieuwe jaar, al het gemiddelde Britse jaarloon van 29.559 pond (34.788 euro) opgestreken.

Het gaat om de toplui van de bedrijven uit de beursindex FTSE100 (de belangrijkste graadmeter van de effectenbeurs van Londen, nvdr.). Dat meldt de BBC op basis van onderzoek door het Chartered Institute of Personnel and Development en de High Pay Centre denktank.

Volgens de denktank zijn de cijfers “zorgwekkend”. De gemiddelde bedrijfsleider uit de FTSE100 werd in 2018 zowat 3,46 miljoen pond betaald, of 901,30 pond (1.061 euro) per uur. Het gemiddelde voltijdse jaarloon in Groot-Brittannië bedraagt 29.559 pond, of 14,37 pond (16,9 euro) per uur. De toplui verdienen dus liefst 117 keer zoveel als hun gemiddelde werknemer.



De denktank meent dat de bedrijven die zeer hoge verloningen van hun toplui moeten rechtvaardigen. Bekende bedrijven in de FTSE 100-lijst zijn onder meer Burberry, JD Sports, Tesco en Unilever.