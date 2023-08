Topbelegger Warren Buffett (93) verjaart vandaag: zo maak je net als hij van 200 euro per maand een half miljoen én meer

Nieuwe staatsbon is enorm succes: “Al voor meer dan een miljard euro ingeschre­ven en de dag is nog niet om”

De nieuwe staatsbon op een jaar neemt een vliegende start. Volgens Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld, staat het zo goed als vast dat er al voor meer dan een miljard euro is ingeschreven, zo vertelt hij aan onze redactie. “En de dag is nog niet om.” Door de grote belangstelling ondervonden geïnteresseerde spaarders af en toe technische problemen om in te tekenen via de overheidssite, maar dat euvel lijkt grotendeels van de baan.