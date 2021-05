Topbelegger die kredietcrisis voorspelde gokt op neergang Tesla

Topbelegger Michael Burry zet zwaar in op een koersdaling van het aandeel Tesla. Burry is bekend omdat hij in 2008 de kredietcrisis in de VS voorspelde en daar miljarden mee verdiende. Daarover werd de film ‘The Big Short’ gemaakt. Als zijn voorspelling over Tesla uitkomt, kan hij een half miljard dollar verdienen.

De Oscarwinnende film ‘The Big Short’ uit 2015 vertelt het levensverhaal van Michael Burry. Hij was een van de weinige mensen die de crash van de huizenmarkt in de VS voorspelden, die in 2008 de wereldwijde kredietcrisis tot gevolg had. Terwijl financiële instellingen in de hele wereld in de problemen kwamen, verdienden Burry en een aantal mensen uit zijn omgeving miljarden.

Deze keer richt Burry zijn pijlen op Tesla. Dat doet hij door ‘short’ te gaan, of door in te zetten op een koersdaling van het aandeel van de elektrische autobouwer. De investeerder beschikte eind maart over 800.000 putopties. Die geven hem het recht aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Ook de datum waarop het recht kan worden uitgeoefend is vastgelegd in zo’n putoptie (maar die is hier niet gekend).

Volledig scherm Het aandeel van Tesla bereikte in januari zijn recordkoers. Daarna volgde aan daling van 35 procent. © Google

Volgens CNBC kan de gok Michael Burry 534 miljoen dollar (437 miljoen euro) opleveren als de koers van Tesla onder de uitoefenprijs zakt vooraleer de opties aflopen.

Daling van 35 procent

Na een stijging met meer dan 800% in 2020 bereikte het Tesla-aandeel in januari een recordkoers van 883 dollar (723 euro). Sindsdien is de waarde met ongeveer 35% gezakt tot 578 dollar (473 euro).

Volgens Michael Burry zijn de bedrijfsresultaten van Tesla te veel afhankelijk van de verkoop van emissierechten. Die emissiehandel levert Tesla meer op dan autoverkoop.

“Gevaarlijk”

Niet iedereen is ervan overtuigd dat Michael Burry deze keer juist gokt. Financieel expert Gene Munster omschrijft de gok als “gevaarlijk”, omdat elektrische voertuigen het komende decennium een ​​sterk groeitraject voor de boeg hebben. Hij wijst erop dat de waarde van het bedrijf Tesla de komende jaren mogelijk nog veel groter kan worden.