Topbankier: "Spijt van fraude-uitspraak over bitcoin" ADN

13u24

Bron: ANP 1 REUTERS CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Geld Topman van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, heeft spijt van zijn recente uitspraken over de bitcoin. De bankier noemde de cryptomunt een fraude die erger is dan de Nederlandse tulpenbollenmanie in de 17e eeuw. Hij kwam daar vandaag op terug.

Op nieuwszender Fox zei Dimon dat hij die uitspraak niet had moeten doen. Hoewel de bitcoin hem nog altijd niet interesseert, zei hij wel dat de technologie achter de bitcoin solide is en dat ook steeds meer bedrijven gebruik maken van deze zogeheten blockchain-technologie.

Cryptovaluta's zijn veelvuldig onderwerp van discussie over fraude, omdat ze weinig bescherming bieden aan beleggers. Dimon wordt alom gezien als een van de best presterende managers op Wall Street. De uitspraken die hij vorig jaar over de bitcoin bezigde werden hem vooral door de handelaren in cryptomunten niet in dank afgenomen.

De bitcoin is momenteel circa 14.800 dollar waard. Dat was een jaar geleden nog ruim 900 dollar. De voorlopige piek lag in december toen de munt voor meer dan 19.000 dollar werd verhandeld.