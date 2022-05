Toiletpapier en papieren zakdoekjes dreigen duurder te worden door tekort aan pulp

Rusland is een belangrijke leverancier van hout in Europa. Door de sancties tegen dat land ligt de handel echter stil en dus hebben heel wat pulpproducenten, met name in Scandinavië, hun productie teruggeschroefd. Dat zegt de CEO van Suzano, Walter Schalka. “De voorraden papierpulp nemen nu geleidelijk af, tot ze mogelijk een punt bereiken dat er een tekort is. Dat kan gebeuren”, waarschuwde hij.