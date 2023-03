Toezichthouder VS sluit met Signature Bank tweede Amerikaanse bank

EuroMilli­ons, Lotto of toch Win for Life? Wiskunde­prof berekent welk lotje je het meeste winstkans biedt

Een Belg heeft zopas net geen 145 miljoen gewonnen met EuroMillions. Onze landgenoot bemachtigde de volledige ‘megajackpot’ door als enige alle nummers juist te raden. De loterij winnen is een droom van velen, maar hoe groot zijn je kansen nu écht om het grote geld binnen te halen met Lotto, EuroMillions, Subito of Win for Life? Professor en wiskundige Rudi Penne rekende het na en vertelt hoeveel je kan winnen – en vooral verliezen. “Aan dit kansspel zal een wiskundige zelden deelnemen.”