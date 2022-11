Tijdens je (thuis)werkuren naar het WK kijken: wat kan en mag? En wat bij een kater achteraf?

JobatMorgen trappen de Rode Duivels hun eerste bal op het WK voetbal in Qatar. Veel mensen willen geen seconde missen van de prestaties van De Bruyne, Courtois en co. Maar wat als de match van je voetbalhelden tijdens je werkuren valt? Wat zijn je rechten en plichten als werknemer? Jobat.be vroeg raad aan Nele Mertens, juridisch experte van Acerta Consult.

“Alles hangt eigenlijk af van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Die moeten uiteraard ook tijdens een WK voetbal gewoon worden nageleefd”, weet Nele Mertens. “Iemand met een vast uurrooster moet ook effectief tijdens die uren werken. Voor de vele werknemers met glijtijden is het wel perfect mogelijk om ’s ochtends wat later te beginnen als er de avond voordien een belangrijke match was, of wat vroeger te stoppen om bijvoorbeeld naar de match om 16 uur (op 1 december tegen Kroatië, red.) te kunnen kijken.”

Veel werknemers werken tegenwoordig verschillende dagen van thuis uit. Wat zijn daar de regels?

“Ook bij telewerk worden er over het algemeen afspraken gemaakt over beschikbaarheid en glijtijden. Als die afspraken er niet zijn, kan de werknemer perfect zeggen: ik kijk twee uur naar de match van de Rode Duivels en verspreid mijn werk over de rest van de werkdag.”

Quote De werkgever kan perfect voor deze periode een uitzonde­ring maken én een match van de Rode Duivels gerust ook aangrijpen als een leuk teamevent op de werkvloer Nele Mertens, Acerta Consult

“Om daar als werkgever en werknemer nu nog afspraken over te maken met oog op het WK voetbal is wel wat laat. Er gaan wel wat tijd en procedures over om bepaalde zaken in het arbeidsreglement op te nemen. In onderling akkoord tussen werkgever en werknemer kan alles natuurlijk. De werkgever kan perfect voor deze periode een uitzondering maken én een match van de Rode Duivels gerust ook aangrijpen als een leuk teamevent op de werkvloer.”

Kan en mag je werkgever controleren of je als thuiswerkende medewerker wel effectief aan de slag bent en niet naar voetbal aan het kijken bent?

“In principe zijn er controlemogelijkheden voor de werkgever, maar die zijn strikt gereglementeerd, omdat er ook een recht op privacy is voor de werknemer. Wat telt is de mate waarin het van noodzakelijk belang is dat de werkgever de werknemer controleert. Wanneer je als werknemer gebruikmaakt van de informatietechnologieën die je werkgever ter beschikking stelt, dan is het altijd mogelijk dat de werkgever dat nakijkt.”

“Over het algemeen stelt de werkgever een policy op over het gebruik van internet tijdens de werkuren. De meeste werkgevers staan beperkt gebruik voor privédoeleinden toe. Een match van 2 uur streamen valt daar dus niet onder.”

Wat als je dat toch doet tijdens de afgesproken werkuren?

“Dan ben je als werknemer je werk niet naar behoren aan het uitvoeren en kan je werkgever daar een opmerking over maken. Dan krijg je de kans om je gedrag aan te passen. Doe je dat niet, dan kunnen daar sancties uit volgen. Als het dermate ernstig wordt, kan dat eventueel leiden tot een ontslag. Het is weinig waarschijnlijk dat een ontslag al voortvloeit uit het streamen van één voetbalmatch, tenzij de gevolgen ernstig van aard zijn.”

“Stel dat iemand in de zorgsector naar de match zit te kijken tijdens de werkuren en er gebeurt iets ernstigs met een patiënt die dringende zorgverlening nodig had, dan is dat een zware fout die kan leiden tot ernstige sancties, zoals een ontslag.”

Wat als je de dag na een overwinning (of nederlaag) van de Rode Duivels niet fit genoeg bent om te gaan werken?

“Een ziektebriefje voor een dag is niet wettelijk verplicht, maar de werkgever kan er wel eentje eisen als dat zo is opgenomen in het arbeidsreglement. In bepaalde situaties is een werknemer niet verplicht om een medisch attest af te leveren, maar de werkgever heeft wel altijd het recht om een controlearts te sturen om na te gaan of de werknemer wel degelijk ziek is.”

Quote Een supporter die zich overslaapt en zonder te verwitti­gen niet komt opdagen, is ongewet­tigd afwezig. Dan heb je ook geen recht op loon voor die dag Nele Mertens, Acerta Consult

“Als de werknemer wel komt opdagen, maar niet fit is door een nachtje vieren, kan de werkgever ook aangeven dat hij de werknemer niet fit genoeg acht om te werken. Dan kun je samen besluiten om een dag vakantie op te nemen. Een supporter die zich overslaapt en zonder te verwittigen niet komt opdagen, is ongewettigd afwezig. Dan heb je ook geen recht op loon voor die dag.”

Tot slot: mag een werknemer in supportersoutfit naar de werkvloer komen of thuiswerken?

“Dat hangt af van de kledijvoorschriften in het arbeidsreglement. Een bepaalde stijl of netheid die is afgesproken, bijvoorbeeld met het oog op klantencontacten, moet worden nageleefd. In dat geval is een supportersoutfit niet toegelaten.”

“Hetzelfde geldt voor de veiligheidsvoorschriften. Iemand die een machine moet bedienen mag bijvoorbeeld vaak geen losse supporterssjaal dragen. Doet die dat wel, dan is dat een overtreding van de veiligheidsvoorschriften. Iemand die thuiswerkt en geen contacten heeft met klanten, kan over het algemeen wel perfect aandoen wat hij of zij zelf wil en dus ook een supporterstenue.”

