"Tijdens de schoolvakanties draait de verhuur van jacuzzi’s op volle kracht": hoeveel verdienen Wannes (34) en Liesbeth (32) daarmee?

Wanneer stort de fiscus je geld terug als je te veel belastin­gen betaalde?

Kreeg je via de post of je eBox je aanslagbiljet van de personenbelasting? Dan weet je of je nog belastingen moet betalen of iets van de fiscus zal terugkrijgen. Je kan eenvoudig nagaan wanneer de fiscus je terugbetaalt. En door enkele zaken te controleren, weet je zeker dat de terugbetaling probleemloos haar weg vindt naar je bankrekening.