Tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit: hoe berekent de overheid dit concreet op je factuur?

Geen registratie per maand

Je energieleverancier rekent je verbruik per jaar af. Hij gaat dus niet uit van wat je exact per maand verbruikt. Dat geldt zowel voor consumenten met een digitale als een analoge meter. Om het verbruik voor de maanden maart tot juni te bepalen is het echter ook niet correct om de jaarlijkse energieconsumptie gewoon door drie te delen. De reden hiervoor is dat je in de winter meer stroom verbruikt dan in de zomer. Factoren als verlichting, verwarming en het verbruik van de droogkast spelen hierin een belangrijke rol.



