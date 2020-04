Tijdelijk werkloos en toch moeten werken: al 174 klachten over fraude met tijdelijke werkloosheidsregel ADN

28 april 2020

13u40

Bron: VTM NIEUWS, Belga 10 Geld De RVA onderzoekt 174 klachten over bedrijven die mogelijk frauderen met de tijdelijke werkloosheidsregel. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws heeft opgevraagd. De meest voorkomende fraude draait rond bedrijven die hun werknemers tijdelijk werkloos maken, maar tegelijk eisen dat ze blijven doorwerken. “Onaanvaardbaar”, vindt minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Die bedrijven en ook de werknemers riskeren zware boetes.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Maar liefst 333.000 bedrijven in ons land maken gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid in deze coronacrisis. Tegen 174 van hen loopt nu een onderzoek omdat ze het systeem zouden misbruiken.



“Wat het meest voorkomt als misbruik is dat mensen in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst en dat men dan toch vraagt om de arbeidsprestatie verder te zetten, zonder dat daar ook een vergoeding tegenover staat”, legt Muylle uit. “Er zijn ook bedrijven die collectief in tijdelijke werkloosheid gaan, maar dan toch via een andere manier, via goedkopere arbeidskrachten, hun activiteiten verderzetten.”

Klacht indienen

VTM Nieuws werd de laatste weken meermaals gecontacteerd over klachten door werknemers die tijdelijk werkloos zijn, maar verplicht worden om door te werken, op kosten van de sociale zekerheid. Maar niemand die erover wil getuigen, zelfs niet anoniem, uit schrik om hun job te verliezen.



Muylle roept iedereen in zo’n situatie op om klacht in te dienen bij de RVA. “We hebben alles gedaan om de bedrijven daar de nodige zuurstof te geven”, aldus de minister. “Het overgrote deel doet dit correct. Wat wij dan alleen maar vragen is dat ook die rotte appels in de mand aangepakt kunnen worden. Dit is niet solidair ten opzichte van iedereen die het wel juist doet.”

Voor de werkgevers kunnen de boetes oplopen tot 48.000 euro per werknemer waarmee men in overtreding is. Voor werknemers kan dit betekenen dat ze hun uitkeringen moeten teruggeven, ze kunnen ook voor een periode geschrapt worden uit de tijdelijke werkloosheid Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V)

Zware gevolgen

De RVA onderzoekt de klachten telefonisch via controle van databanken, maar kan ook ter plaatse gaan om te kijken of er gewerkt wordt. Voor wie betrapt wordt, kunnen de gevolgen zwaar zijn. Dat geldt voor de bedrijven, maar ook voor de werknemers.

“Voor de werkgevers kunnen de boetes oplopen tot 48.000 euro per werknemer waarmee men in overtreding is”, aldus nog de minister. “Voor werknemers kan dit betekenen dat ze hun uitkeringen moeten teruggeven, ze kunnen ook zelfs voor een periode geschrapt worden uit de tijdelijke werkloosheid.”

Recordaantal tijdelijk werklozen uitbetaald

De coronacrisis zorgt er intussen voor dat een recordaantal Belgen van de RVA een vergoeding krijgt wegens tijdelijke werkloosheid. Voor maart zullen dat er meer dan 900.000 zijn, zo blijkt uit cijfers van de RVA. Het “merendeel” daarvan is al uitbetaald, verzekert de dienst.

Concreet kregen al 560.974 mensen uit 84.624 verschillende bedrijven een betaling tijdens de eerste zeven werkdagen na het einde van de maand maart. In voltijdsen omgerekend gaat het om 200.728 mensen, wat betekent dat een tijdelijk werkloze gemiddeld voor 9,3 dagen een uitkering heeft ontvangen. Maar ook na die eerste zeven werkdagen in april zijn uitkeringen gebeurd door de uitbetalingsinstellingen. “Het merendeel van de tijdelijk werklozen is intussen betaald voor de maand maart. Een kleine minderheid is nog niet betaald voor maart”, luidt het bij de RVA. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk.

Hoe dan ook gaat het om recordcijfers: bij de financiële crisis van 2008-2009 kregen in de piekmaand januari 287.000 mensen een uitbetaling wegens tijdelijke werkloosheid.

Lees ook: ANALYSE. Het valt te vrezen dat we met zijn allen meer zullen moeten betalen en langer zullen moeten werken (+)