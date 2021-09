Tijd om jouw woning energiezuinig(er) te maken? Zo vind je de goedkoopste energielening

Er zijn diverse manieren waarop je jouw woning energiezuiniger kan maken: muren en daken isoleren, isolerende beglazing plaatsen, een hoogrendements- of condensatieketel installeren, zonnepanelen of een groendak leggen, een thuisbatterij kopen, domotica...

Specifieke energielening

Heel wat banken bieden hun klanten een specifieke groene lening of energielening aan. Het gaat dan om een klassiek afbetalingskrediet, waarvoor elke maand hetzelfde bedrag moet worden afgekort. Waarborgen zijn er niet, dossierkosten ook niet. Het energiekrediet is ook iets goedkoper dan het klassieke renovatiekrediet, dat kan je opnemen om bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer te installeren. Bij KBC betaal je nu 1,19 procent. Voor een lening van 15.000 euro die je terugbetaalt op 60 maanden levert dat maandbetalingen van 257,59 euro op.

De modaliteiten waarvoor je een energiekrediet kunt aanvragen, verschillen wel van bank tot bank. Bij Belfius moet je minimaal 2.000 euro lenen. De terugbetalingstermijn beloopt er 2 tot 10 jaar. Bij KBC moet de looptijd tussen 6 maanden en 10 jaar liggen. Bij BNP Paribas Fortis kan je online een lening tot 50.000 euro krijgen, de minimumlooptijd bedraagt er drie maanden. En bij AXA Bank moet het gevraagde krediet tussen 2.500 en 75.000 euro liggen.

Bij de meeste banken kan je ook gebruikmaken van de energielening voor ruimere renovatieprojecten. De energiebesparende investeringen moeten dan wel minstens de helft van het budget opslorpen.

Hypotheeklening

Voor beperkte investeringsbedragen is een specifieke energielening interessant. Denk je eraan om een groter bedrag te lenen? Dan kan je ook een hypotheeklening overwegen, net zoals je dat zou doen voor de aankoop van een woning.

Een hypothecair krediet biedt je het voordeel van de laagste rentevoet. Dat is ook logisch, want je kan de bank een stevige waarborg geven. Als je jouw krediet niet afbetaalt, mag de bank je woning verkopen om met de opbrengst de schuld te dempen.

Het nadeel van een hypotheeklening? Er zijn dossierkosten en de lening moet ‘geschreven’ worden bij een notaris. Weeg de voor- en nadelen dus goed af voordat je die stap zet.

Wederopname op uw hypothecair krediet

Misschien is een tussenoplossing mogelijk. Een hypothecaire waarborg wordt voor dertig jaar gevestigd. Heb je bijvoorbeeld destijds een hypotheeklening genomen voor de aankoop van uw woning, dan is die wellicht al grotendeels of misschien volledig terugbetaald, terwijl die waarborg nog altijd geldig blijft. Je zou dan het reeds terugbetaalde kapitaal opnieuw kunnen opnemen, zonder dat er een nieuwe waarborg moet worden ingeschreven.

De voordelen van een heropname: de laagste rentevoet van de hypothecaire lening en geen kosten voor het vestigen van de waarborg. Dossierkosten zal je wel moeten betalen. Nog dit: een heropname gebeurt aan de huidige tarieven. Die zijn misschien lager dan de tarieven die je betaalde toen je de eerste lening aanging.

Gratis Vlaamse renovatielening

Voor inwoners van het Vlaamse Gewest bestaat er nog een extra mogelijkheid. Als je hier een woning koopt en die binnen de vijf jaar energiezuiniger wil maken, kan je voor die bijkomende werkzaamheden een gratis renovatiekrediet krijgen.

Het Vlaamse renovatiekrediet komt bovenop de hypotheeklening van de bank. De intresten ervan worden betaald door de overheid. Dat gebeurt via het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap, dat eenmaal per jaar de intresten die je moet neertellen terugbetaalt.

Het bedrag dat je via dit krediet kunt lenen, is wel beperkt. Het hangt af van de energiebalans van je woning. Concreet moet een huis bij aankoop een label E of F hebben. Na afloop van de renovatie moet dat geëvolueerd zijn naar een label A, B of C. Bij een appartement is een verbetering van label D, E, F naar label A of B vereist. Je vindt de labels op het EPC, het Energieprestatiecertificaat, dat aanduidt hoeveel energie je nodig hebt om jouw woning te verwarmen.

Hoe groter de verbetering is die je wil bekomen, hoe meer je kan lenen zonder intrest. Wie zijn huis van label E of F naar een label A tilt, mag tot 60.000 euro renteloos opnemen. Voor het behalen van een label B is dat 45.000 euro. En voor een label C 30.000 euro.

Voor een appartement zijn de bedragen lager. Hier geldt een bovengrens van 45.000 euro voor een appartement dat van label D, E of F naar label A wordt gebracht. Om de energiebalans van een dergelijke flat naar label B te verbeteren, kan tot 30.000 euro gratis worden geleend. Voor een appartement dat naar label C wordt gebracht, kan geen gratis lening meer aangevraagd worden.

En nog een laatste punt: als je een woning kreeg via erfenis of schenking, kan je ook een gelijkaardige energielening bekomen via het lokale energiehuis. Hier wordt de lening meteen renteloos toegekend.

