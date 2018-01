Tiener (19) die rijk werd met bitcoin: “Eigen schuld als je binnen 10 jaar geen miljonair bent” hr

22 januari 2018

13u57

Bron: Business Insider, Bloomberg 48 Geld Erik Finman is een 19-jarige Duitser rijk werd met bitcoin. Volgens de tiener zijn er, ondanks de recente terugval van de cryptomunten, nog steeds mogelijkheden om veel geld te verdienen. “Word je in de komende tien jaar geen miljonair, dan is dat je eigen schuld”, zegt hij in een interview met Business Insider.

Op zijn 12de kreeg Erik Finman 1.000 dollar van zijn grootmoeder. Geld dat diende om later mee te gaan studeren. Hij ging echter een weddenschap aan met zijn ouders: als hij de 1.000 dollar voor zijn 18de verjaardag kon omzetten in één miljoen, moest hij niet naar de universiteit. Met de hulp van zijn grote broer investeerde hij zijn eerste 1.000 dollars in bitcoins. Ondertussen is Erik 19 jaar oud en miljonair. Hij verhuisde naar Silicon Valley.

Toch denkt hij dat het nog steeds mogelijk is om rijk te worden met cryptomunten. Maar daarom niet noodzakelijk met bitcoin, want die munt vindt hij intussen "traag, achterhaald en niet duurzaam". Wel ziet hij bijvoorbeeld nog toekomst in Ripple, Ethereum, Litecoin en vooral Monero. "Ik hou van deze cryptomunt omdat die goede toepassingen heeft", klinkt het.

De koers van de monero steeg de jongste maanden nog sneller dan die van de bitcoin. De handel in bitcoins maakt gebruik van blockchain-technologie, waardoor dus van alle transacties -het exacte tijdstip en bedrag-, zender én ontvanger gekend zijn. Dat is allesbehalve geruststellend voor criminelen. De monero, gecreëerd in 2014, maakt daarentegen gebruik van valse adressen en valse bedragen, om te maskeren wie er precies achter de transacties zit. Al menen analisten dat de meerderheid van de gebruikers nog altijd te goeder trouw handelt.

Fuck Wall Street! . . . Me: Is putting my middle finger up too ostentatious? Him: Since when did you care about looking ostentatious? Een foto die is geplaatst door null (@erikfinman) op 09 jan 2018 om 21:45 CET