Tien keer meer fietsleningen afgesloten dan vijf jaar geleden: zoveel euro intrest betaal je maandelijks

Spaargids.beTien jaar geleden was het nog een rariteit, nu is het de gewoonste zaak van de wereld geworden: het afsluiten van een lening voor de aankoop van een fiets. Dat komt omdat de verkoop van elektrische fietsen aanzienlijk in de lift zit en die zijn nu eenmaal een pak duurder dan de klassieke tweewielers. Spaargids.be weegt de voor- en nadelen van zo'n lening voor je af.

Kostprijs varieert

De prijs van een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u is sterk afhankelijk van het gekozen model. Het gros van de aanbiedingen vind je in de klasse tussen 1.000 euro en 2.500 euro. Voor een zogenaamde speed pedelec, die trapondersteuning biedt tot 45 km/u, mag je rekenen op 3.000 euro tot zelfs 10.000 euro.

Bij Belfius werden vorig jaar tien keer meer fietsleningen afgesloten dan vijf jaar geleden. Het gemiddeld geleend bedrag voor een fietslening bij die bank bedroeg 3.672 euro. De gemiddelde leeftijd van een kredietnemer was 45 jaar; een kwart van de fietsleningen werd afgesloten door mensen jonger dan 35 jaar.



Huidige tarieven

Het tarief voor een fietslening is doorgaans hetzelfde als voor een ecologische auto. Volgens de gegevens van Spaargids.be kan je al een krediet afsluiten aan een rente van 3,45%.

Leen je 3.000 euro, die je in 30 maanden terugbetaalt, dan kijk je gedurende 2,5 jaar aan tegen maandaflossingen van 104,44 euro. Na afloop zal je dan 133,20 euro aan intresten hebben betaald, oftewel een dikke 4 euro per maand.



Terugverdientijd

Wie het slim aanpakt, hoeft dit overigens niet als een uitgave te zien. Het kan perfect een investering zijn die zich in sneltempo laat terugverdienen.

Veronderstel dat je 10 km van je werkplaats woont, dan kan je op jaarbasis 1.350 euro aan belastingvrije verplaatsingsvergoedingen tegemoet zien komen, indien je werkgever de maximale fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer uitkeert. In dat geval wordt een fiets van 3.000 euro door de werkgever in iets meer dan twee jaar terugbetaald.

Blijft de vergoeding beperkt tot 0,27 euro per km, dan is die vrijgesteld van rsz-bijdragen en moeten er ook geen belastingen op worden betaald. Er geldt wel een maximum van 40 km per dag.



Eerder fan van de speed pedelec? Welke lening is dan het interessantst?

Leasing

Maar misschien zit er nog meer in. Steeds meer werkgevers bieden hun werknemers de kans aan om in te stappen in een fietsleasing.

In ruil voor een vast bedrag krijgen die dan een (elektrische) fiets ter beschikking, met daarbij een onderhoudspakket (bijvoorbeeld een technisch nazicht per jaar bij een erkende hersteller), een bijstandsverzekering (bijvoorbeeld voor hulp bij een lekke band of een platte batterij) en een diefstalverzekering. Na bijvoorbeeld drie jaar kunnen ze dan de fiets kopen of krijgen ze hem.

Bedrijven krijgen voor een leasing vaak betere tarieven dan individuele particulieren, omdat ze kunnen genieten van de voordelen van een groepsaankoop.

Fietsbijstand

Ook als individuele fietser kan je een fietsverzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor het geval dat je fiets zou worden gestolen of voor het geval hij ernstig wordt beschadigd. Ook een bijstandsverzekering is een interessante mogelijkheid. Die formule is handig voor het geval dat je batterijpech zou hebben of een platte band moet vervangen. Dat laatste is bij een elektrische fiets immers veel moeilijker dan bij een klassiek exemplaar.



