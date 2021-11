Thuiswerk wordt sterk aanbevolen, maar gebeurt het ook in realiteit? Mobiliteitskompas toont opmerkelijke verschillen tussen sectoren en provincies

JobatThuiswerk is sinds de start van de coronapandemie nooit ver weg. Toch zijn er opmerkelijke verschillen. Dat maakt het recente Mobiliteitskompas van Jobat , AMS en De Lijn duidelijk. Zo kunnen West-Vlamingen bijna de helft minder thuiswerken dan werknemers in Brussel en gebeurt thuiswerk vooral door mensen met hogere diploma’s.

Het onderzoek rond het Mobiliteitskompas situeert zich in de periode van oktober 2020 tot september 2021 en zat dus volop in de sfeer van de coronacrisis. Bijna 28.000 Vlamingen werkten eraan mee. Thuiswerk werd en wordt sterk aangeraden door de overheid, maar uit de cijfers blijkt dat dat in de praktijk vaak niet zo vanzelfsprekend is. Thuiswerk beperkte zich het veelal tot één à twee dagen per week. En vooral bij arbeiders bleek thuiswerk vaak helemaal onmogelijk. Amper 5 procent van de arbeiders geeft aan dat ze effectief van thuiswerk konden genieten. Onlogisch is dat niet, gelet op hun werk.

Kijken we naar andere categorieën, dan zien we dat 57 procent van de ambtenaren kan thuiswerken. Bij de bedienden is dat 55 procent. Ook hier is duidelijk dat het in de meeste gevallen om één à twee dagen in de week gaat. Van alle bedienden die thuis mogen werken, gaat het bij iets meer dan de helft (55 procent) om één of twee dagen. Ook bij zes op de tien ambtenaren is dat het geval. Voltijds thuiswerken gebeurt bij een minderheid. 21 procent bedienden doet dat, bij ambtenaren daalt dat tot 15 procent.

Hoger diploma, meer thuiswerk

Thuiswerk blijkt vooral weggelegd voor werknemers met een hoog diploma. Hoe hoger de opleiding, hoe meer er sprake is van thuiswerk. Zo zeggen 7 op de tien werknemers met een academische master dat ze regelmatig mogen thuiswerken. Bij wie geen hoger onderwijs volgde, zakt dat percentage naar 27 procent. Bij een professionele bachelor is het quasi in evenwicht.

Eenzelfde beeld zien we bij de beroepen. Van het uitvoerende personeel geeft amper één op vier (26 procent) aan dat er thuiswerk mogelijk is. Bij het hoger management is dat 70 procent. Nog een opvallende vaststelling: hoe meer anciënniteit, hoe groter de kans op thuiswerk. 55 procent van de werknemers die 11 jaar of meer aan de slag zijn, geven aan te mogen of kunnen thuiswerken. Bij starters zakt dat naar 43 procent.

Provincie

Dat het thuiswerk onderling verschilt tussen beroepen, is logisch. Het Mobiliteitskompas legt evenwel nóg een opvallende vaststelling bloot. Zo werken bijna de helft minder West-Vlamingen (39 procent) van thuis dan werknemers in Brussel (70 procent). Ook in Limburg (44 procent) is het aantal thuiswerkers in de minderheid. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen is het mooi in balans. In Vlaams-Brabant (58 procent) kan de meerderheid thuiswerken.

Conclusie

Hoewel de regering thuiswerken opnieuw aanbeveelt, is dat vaak minder eenvoudig dan het lijkt. Nochtans zijn er verschillende voordelen aan thuiswerk. Zo geven werknemers aan dat ze productiever en efficiënter werken. Ook het aantal ziektemeldingen ligt lager. De juiste balans tussen werk en privéleven is bij thuiswerk een stuk eenvoudiger te bewaren. Al kan dat evengoed een nadeel zijn. De scheiding tussen werk en privé wordt bij thuiswerk automatisch ook heel klein. Thuiswerk kan boven eenzaam aanvoelen.

