Thomas Michels (32) werkt als technisch tekenaar en rekent op een omzet van 75.000 euro per jaar: “Met mijn reisblog verdien ik nog een centje bij”

Thomas Michels (32) is een creatieve duizendpoot uit Deerlijk. Als hij niet aan het tekenen is voor een klant, vind je hem in een tent of Airbnb in binnen- of buitenland. Die tripjes leveren hem heel wat materiaal op voor zijn reisblog ‘add-active’, waar hij ook een centje mee bijverdient. Hij vertelt ons welke kosten en inkomsten zijn avontuurlijke levensstijl met zich meebrengt. “Ik factureer meestal zo’n 1.700 euro per week, al wacht ik af hoe dat zal evolueren tijdens het bouwverlof.”