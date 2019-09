Thomas Cook vindt geen privé-investeerders en klopt aan bij Britse overheid HAA

21 september 2019

14u05

Bron: AFP 2 Geld De opties voor de Britse reisgroep Thomas Cook, die in zware financiële moeilijkheden verkeert, drogen stilaan op. Het bedrijf is er nog niet in geslaagd om privé-investeerders te vinden en zou nu hopen op een reddingsoperatie van de Britse overheid. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

Een bron nabij het dossier zei AFP dat de 200 miljoen pond (226 miljoen euro) extra die de groep nodig heeft (bovenop de eerder aangekondigde 900 miljoen pond (1 miljard euro)), niet van nieuwe private investeerders zal komen.



Thomas Cook zou daarom hebben aangeklopt bij de overheid. Er zouden volgens de bron gesprekken lopen, al schrijft de Britse krant The Times dat het weinig waarschijnlijk is dat de overheid effectief zal tussenkomen. Mogelijk komt er morgen duidelijkheid over de toekomst van de 170 jaar oude reisorganisatie. Dan zou er een raad van bestuur plaatsvinden.

Indien Thomas Cook geen oplossing vindt, dreigt het een van de komende dagen failliet te gaan. In dat geval zou er een oplossing moeten worden gezocht voor 600.000 toeristen die wereldwijd met de organisatie op reis zijn. Daar zijn ook meer dan 10.000 Belgen bij, zo meldde Thomas Cook België gisteren.



Thomas Cook (met ook het merk Neckermann) is in België aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling.

De Britse reisorganisatie Thomas Cook zucht onder een grote schuldenlast. Tegelijkertijd zijn de resultaten al een tijdlang zwak, wat het bedrijf onder meer wijt aan onzekerheid rond de brexit en het uitzonderlijk zomerse weer vorig jaar.