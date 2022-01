Teveel opgewekte stroom opslaan voor later? Deze capaciteit heeft je thuisbatterij nodig

MijnenergieDe verkoop van thuisbatterijen schiet de hoogte in. De reden? De afvoering van de terugdraaiende teller in 2021. Om het teveel aan opgewekte energie niet aan het net te verliezen, opteren steeds meer bezitters van zonnepanelen er daarom voor hun stroom op te slaan voor later eigen gebruik. Een thuisbatterij maakt dat mogelijk, maar hoe weet je welke capaciteit die nodig heeft? Mijnenergie.be rekent het voor je uit.

Een thuisbatterij draagt bij tot het rendement van je zonnepanelen. Door de energie op te slaan en die later te gebruiken wanneer je die nodig hebt, neemt de afhankelijkheid van het energienet af. Wie geen beroep meer kan doen op het systeem van de terugdraaiende teller, betaalt voor alle energie die je verbruikt op de momenten dat je die niet zelf opwekt. Voor de opgewekte energie die je niet meteen verbruikt, ontvang je een injectievergoeding, die lager ligt dan het verbruikstarief. Bekijk hier hoeveel de huidige injectietarieven bedragen.

Bovendien zorgen de hoge energieprijzen en de komst van het capaciteitstarief ervoor dat meer mensen manieren zoeken om hun verbruik van het stroomnet te reduceren. In 2019 werden volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap amper 29 premies voor thuisbatterij uitbetaald. In 2020 liep dat aantal al op tot 337. In 2021 vroegen de Vlamingen in totaal 18.959 premies aan, waarvan de helft in de maand december. Tussen 1 januari 2022 en 27 januari 2022 klokte het aantal aanvragen af op 1.242.

1 tot 1,5 kWh per kWp zonnepanelen

Een thuisbatterij is vandaag nog niet in elke situatie even interessant. Om het rendement ervan te maximaliseren, is het belangrijk dat je de opslag optimaal afstemt op de stroomproductie. Als vuistregel schuift het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap naar voor om per kilowattpiek (kWp) zonnepanelen een batterijcapaciteit van 1 tot 1,5 kilwattuur (kWh) te voorzien. Wie over een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 4 kWp beschikt, plaatst dus idealiter een thuisbatterij met een capaciteit van 4 tot 6 kWh.

Berekeningstools

Voor een gedetailleerde berekening kan je beroep doen op de batterijcalculator van Universiteit Gent. Die houdt rekening met jouw jaarlijkse verbruik en energieopbrengst. De tool adviseert zelfs het gewenste type in functie van het belang dat je hecht aan factoren als milieu-impact, kostprijs en levensduur. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap biedt ook een simulator.

Mag het iets meer zijn?

De kostprijs per kilowattuur capaciteit neemt af naarmate de totale capaciteit toeneemt. Bovendien kent de Vlaamse overheid een premie toe per kilowattuur capaciteit. Dat maakt het aanlokkelijk om te kiezen voor een thuisbatterij met een grotere capaciteit. Op zonnige dagen zal die hogere capaciteit zeker haar vruchten afwerpen. Aangezien de productie van een doorsnee zonnepaneleninstallatie tijdens de lente en zomer al snel oploopt tot 17 kWh per dag, zal je met een batterijcapaciteit van 4 tot 6 kWh en een zelfverbruik van 36% niet alle opgewekte energie kunnen opslaan. Een hogere capaciteit brengt dan soelaas. Al staat daar tegenover dat de zon in de herfst en winter onvoldoende schijnt en je de hogere batterijcapaciteit dus voor de rest van het jaar mogelijk onbenut laat.

Een te kleine capaciteit is evenmin wenselijk, aangezien je in dat geval toch nog te sterk afhankelijk blijft van het energienet. Je houdt ook best rekening met toekomstige wijzigingen, zoals de invoering van het capaciteitstarief die een gespreid verbruik aanmoedigt en de mogelijkheid dat je binnenkort ook dagelijks je wagen bij je thuis zult opladen.

