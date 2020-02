Teveel bijverdienen tijdens uw pensioen kan een dure grap worden

u kan blijven werken en verdienen in combinatie met uw pensioen. Het mag en het kan, maar let wel op want in

Geld Oud is niet out. Het is niet omdat het pensioen lonkt dat u ook niet meer professioneel actief zou willen blijven. Voor sommigen is dat zwarte gat bepaald geen leuk vooruitzicht, voor anderen is de financiële terugval moeilijk. De voorbije jaren zijn er heel wat maatregelen genomen waardoor u kan blijven werken en verdienen in combinatie met uw pensioen. Het mag en het kan, maar let wel op want in sommige gevallen kan u uw pensioen tijdelijk kwijtspelen als u te veel verdient. Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Het antwoord is klaar en duidelijk: ja. Het aantal gepensioneerden dat bijklust, stijgt bovendien jaar na jaar: meer dan 80.000 gepensioneerden verdienen intussen bij boven hun wettelijk pensioen. Omdat ze graag aan de slag blijven maar evengoed uit noodzaak. Wat de motivatie ook is, kijk voor u start met werken na uw pensioen goed na wat de impact daarvan is. Hoeveel u als gepensioneerde mag bijverdienen hangt af van uw leeftijd, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het soort pensioen dat u krijgt. Goed om te weten is dat u hoe dan ook géén extra pensioenrechten opbouwt, u zal dus geen hoger pensioenbedrag krijgen omdat u na uw pensioen ook blijft werken.

Wie mag onbeperkt bijverdienen?

Sommige gepensioneerden moeten zich geen zorgen maken: zij mogen bijklussen zoveel ze willen en kunnen onbeperkt bijverdienen. Om te beginnen gaat het om iedereen die minstens 65 jaar is en een rustpensioen ontvangt, eventueel in combinatie met een overlevingspensioen. Wie enkel een overlevingspensioen ontvangt, kan niet onbeperkt bijverdienen. Ook wie nog geen 65 is maar wel al 45 jaar heeft gewerkt bij het begin van het eerste rustpensioen, mag onbeperkt bijverdienen. Net als een weduwe of weduwnaar die een overgangsuitkering ontvangt. Ook in dat geval telt de leeftijdsgrens niet.

Wie mag beperkt bijverdienen?

Als u jonger bent dan 65 na een loopbaan van minder dan 45 jaar, dan kan u ook bijklussen, maar u moet wel opletten. Er zijn dan inkomensbeperkingen waar u rekening mee moet houden: wat u bijverdient, moet onder bepaalde grenzen blijven, anders heeft dat een impact op het bedrag van uw pensioen of kan u dat pensioen zelfs geheel of gedeeltelijk verliezen voor een bepaalde tijd.

1. Voor wie een rustpensioen ontvangt, ligt de grens als werknemer op 8.393 euro bruto per jaar of 12.590 euro voor wie kinderen ten laste heeft.

2. Voor wie een overlevingspensioen krijgt en jonger is dan 65 jaar, ligt het grensbedrag op 19.542 euro en op 24.428 euro voor wie kinderen te laste heeft.

3. Voor wie bijverdient als zelfstandige liggen de plafonds iets lager. Maar daar mag u van de bruto-inkomsten eerst de kosten aftrekken die u hebt gemaakt om uw activiteit als zelfstandige uit te oefenen.

Het is dus in al die gevallen opletten om niet boven die inkomensgrenzen te gaan. In dat geval wordt uw pensioen verminderd met het percentage van die overschrijding. Verdient u bijvoorbeeld 50% meer dan de inkomensgrens, dan zal u in het daaropvolgende jaar 50% moeten terugbetalen. Als u de inkomensgrens met meer dan 100% overschrijdt, dan wordt uw pensioen voor 100% geschorst en zal u het hele jaarpensioen moeten terugbetalen.

Hoe kan u bijverdienen?

U kan na uw pensioen bijverdienen zowel als werknemer of als zelfstandige.

1. Als werknemer moet u dan een arbeidscontract afsluiten met een werkgever, als zelfstandige moet u zich inschrijven. Op wat u bijverdient, moet u wel belastingen betalen.

2. Als u werkt als zelfstandige, moet u ook sociale bijdragen betalen. Maar voor wie een rust- of overlevingspensioen heeft, geldt het lagere tarief van 14,70%.

3. Daarnaast kan u ook als flexi-jobber aan de slag. Dat statuut werd enkele jaren geleden ingevoerd voor mensen die een centje willen bijverdienen in de horeca of de detailhandel. Ook als gepensioneerde kan u op die manier bijverdienen. Het grote voordeel is dat u op dat flexiloon geen sociale bijdragen en geen belastingen betaalt. Uw brutoloon is dus uw nettoloon. Het moet ook niet worden aangegeven in de belastingbrief. Daardoor loopt u ook niet het risico om in een hogere belastingschijf te vallen. Het minimum flexiloon bedraagt momenteel 10,08 euro per uur. Als u ’s nachts werkt of op zon- en feestdagen hebt u recht op een extra premie. Ook hier geldt de regel dat wie ouder is dan 65 onbeperkt kan bijverdienen. Voor wie jonger is dan 65 en een pen­sioen ontvangt, is de jaarlijkse limiet afhankelijk uw persoonlijke situatie.

4. U kan als gepensioneerde ook als ‘plusser’ aan het werk. Dat is de naam voor het onbelast bijklussen voor een aantal toegelaten activiteiten. De lijst daarvan vindt u op www.bijklussen.be. Het gaat onder meer over klussen bij particulieren, activiteiten in het verenigingswerk en in de deeleconomie. Via dat stelsel kan u jaarlijks tot 6.340 euro bijverdienen zonder een deel te moeten afgeven aan de fiscus of de sociale zekerheid.

Moet u belastingen betalen?

Dat hangt af van het type bijverdienste. Als u als plusser via de bijklusregeling werkt (en de inkomenslimiet niet overschrijdt) of als u als flexi-jobber werkt, dan bent u vrijgesteld van belastingen. In de andere gevallen moet u uw inkomsten aangeven en zal u daarop worden belast.

