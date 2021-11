Test Aankoop waarschuwt voor “schrikwekkende tarieven”: “Veel mensen zullen energiefactuur niet meer kunnen betalen”

“Bereid je grondig voor en vraag alles tijdig aan": experts over de woon- en energiepre­mies voor duurzame renovatie

Wie vanaf 2023 een energieverslindende woning koopt, moet die binnen de vijf jaar renoveren, minstens tot energielabel D. Ligt jouw stappenplan voor een renovatie al klaar of heb je er net één achter de rug? Vergeet dan zeker niet te kijken of je recht hebt op een woon- of energiepremie. Geert Flipts (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) en Liesbeth Deboelpaep (Agentschap Wonen-Vlaanderen) bespreken de populairste premies en vertellen waar ook jij, nu of in de nabije toekomst, recht op hebt.

