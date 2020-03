Test Aankoop vraagt soepelheid van banken rond hypotheekleningen ttr

19 maart 2020

12u14

Bron: belga 0 Geld Het coronavirus heeft onvermijdelijk gevolgen voor de financiële situatie van heel wat gezinnen. Voor zij die een hypotheeklening hebben lopen, zal het moeilijk of onmogelijk zijn om de maandelijkse aflossing te betalen, zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie raadt deze mensen aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bank en vraagt de overheid om de banken aan te manen tot soepelheid.

Test Aankoop stelt enkele oplossingen voor. "Als je betaalproblemen tijdelijk zijn, kan de bank overwegen om de kapitaalaflossingen op te schorten en alleen de intrest te innen", legt Yves Evenepoel, expert in hypotheekleningen, uit. "Zo'n opschorting kun je slechts enkele keren aanvragen in de looptijd van de lening en duurt bijvoorbeeld zes maanden."

Blijven de financiële problemen aanhouden, dan kan de klant volgens November de maandelijkse aflossing verlagen door de looptijd van de lening te verlengen. Ofwel laat je de bestaande hypotheeklening aanpassen, ofwel sluit je een nieuwe lening af (herfinanciering). "Helaas stellen de banken de eerste optie minder vaak voor", aldus Evenepoel. "Wellicht omdat ze bij de tweede optie meer kosten kunnen aanrekenen." Zonder herfinanciering is een verlenging van de looptijd meestal beperkt, bijvoorbeeld tot vijf jaar, en soms alleen mogelijk voor leningen met een variabele rentevoet.

Herfinanciering

De kosten voor een herfinanciering moeten volgens Test Aankoop "structureel omlaag". In België zijn deze kosten 13 maal hoger dan het Europese gemiddelde: 6.000 euro voor een lening van 170.000 euro. De banken in onze buurlanden rekenen ongeveer 500 euro aan, in Groot-Brittannië kan je zelfs kosteloos herfinancieren. Test Aankoop is bereid om het gesprek hierover aan te gaan met de overheid.

De consumentenorganisatie vraagt de overheid om de banken aan te manen tot soepelheid, waarbij ze klanten in financiële moeilijkheden zoveel mogelijk ontlasten door de vermelde kortetermijnoplossingen voor te stellen. "Welke optie de consument ook kiest, hij mag niet te snel ondertekenen. Hij moet voor elk scenario altijd eerst een schriftelijke simulatie van de nieuwe aflossing vragen, met inbegrip van de kosten die ermee gepaard gaan", aldus Evenepoel.

