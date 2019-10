Test Aankoop opent bijna duizend dossiers van Thomas Cook-reizigers ADN

07 oktober 2019

11u23

Bron: Belga 0 Geld Test Aankoop heeft sinds het faillissement van reisorganisator Thomas Cook bijna vierduizend telefoontjes verwerkt en duizend dossiers geopend van gedupeerde reizigers. Dat meldt de consumentenorganisatie vandaag.

Volgens Test Aankoop vond er inmiddels al overleg plaats met het Garantiefonds Reizen. Een gevolg daarvan is dat het Fonds aan gedupeerden niet langer aanraadt om bij banken of (krediet)kaartverstrekkers om een terugbetaling of "chargeback" te vragen, aldus de consumentenorganisatie in een persbericht.

Sceptisch

Test Aankoop zegt dat ze van in het begin sceptisch stond tegenover het advies van het Garantiefonds om van het commerciële mechanisme gebruik te maken en zo de administratieve en financiële lasten te verminderen. Een eerste onderzoek van dossiers wees uit dat dit scepticisme gegrond was. "Hieruit blijkt dat de banken systematisch weigeren om dit mechanisme in deze zaak toe passen. Logisch, want het gaat om een vrijwillig en commercieel systeem."

Anders dan bij fraude is dit dus geen wettelijke verplichting. Bovendien zouden banken al hun klanten hiervoor moeten aanrekenen als ze hiermee instemmen. Test Aankoop is tevreden dat "de noodzakelijke duidelijkheid" nu geschapen is.

Geschenkbonnen

Een twistpunt tussen Test Aankoop en het Garantiefonds blijft het al dan niet terugbetalen van geschenkbonnen. "Volgens het Fonds zullen geschenkbonnen die een al gemaakte reservering dekken, worden terugbetaald. Dit geldt dus niet voor bonnen die nog niet werden geactiveerd. Test Aankoop ziet geen reden om dit anders te gaan behandelen, aangezien er in beide gevallen een geldige vordering tegen Thomas Cook bestaat."

Test Aankoop zegt dat het hierover in contact blijft staan met het Garantiefonds.

.@Testaankoop heeft met Garantiefonds overlegd: eerste gevolgen… https://t.co/uXKIRt8pO9 In het kader van het ophefmakende faillissement van #ThomasCook, kregen wij ondertussen bijna 4000 telefoontjes te verwerken en heeft onze organisatie reeds bijna 1000 dossiers geopend. pic.twitter.com/RV9UdBEYZV Test Aankoop(@ Testaankoop) link