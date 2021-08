Tesla ontkracht geruchten: Elon Musk wordt niet opnieuw voorzitter

Bitcoin en ethereum op hoogste niveau in ruim twee maanden

9 augustus Cryptomunten bitcoin en ethereum (ether) hebben hun hoogste niveaus qua waarde bereikt in meer dan twee maanden, ondanks de onzekerheid rond regels voor crypto’s in het infrastructuurplan van de Verenigde Staten. In dat plan gaat het naast wegen, spoorlijnen en bruggen ook over digitale infrastructuur. De stijging van de munten vond plaats na een belangrijke upgrade van het ether-netwerk, waarbij de manier waarop transacties worden verwerkt, is veranderd.