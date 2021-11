“Tesla is nu evenveel waard als alle andere autobouwers samen”: onze beursexpert over beleggen in elektrische wagens

Onze au­to-ex­pert test de Renault Mégane E-Tech én ontkracht een fabel over elektri­sche wagens: “De propaganda­ma­chi­ne van de autowereld doet het nog altijd”

Bijna alle nieuwe elektrische auto’s op de markt schurken aan tegen de hogere prijsklasse. Alleen daarom al is de nieuwe Renault Mégane een verademing: eindelijk nog eens een elektrische middenklasser. Dit is het soort auto dat we over drie à vijf jaar kopen. Onze auto-expert Joost Bolle reed er als eerste mee en geeft zijn ongezouten commentaar. Hij bespreekt ook de huidige markt voor elektrische wagens en de effecten van de nieuwe regels. “De auto neemt in de toekomst een veel grotere hap uit het gezinsbudget.”

9 november