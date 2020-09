Tesla crasht op de beurs: aandeel dondert op één dag 21% naar beneden HR

09 september 2020

07u27

Bron: Belga, Business Insider, De Tijd 3 Geld Het aandeel Tesla beleefde zijn gisteren zijn slechtste beurt ooit. Nadat bleek dat het aandeel van de bouwer van elektrische auto’s niet wordt opgenomen in de S&P 500, zakte Tesla met 21 procent. Beleggers hadden gespeculeerd dat Tesla wel er wel een plekje in zou krijgen.

Sinds vorige week is het aandeel van Tesla op de technologiebeurs Nasdaq al met een derde gedaald. Daartegenover staat dat de koers sinds begin dit jaar explosief is gestegen. Volgens Business Insider gaat het om een stijging van bijna 800 procent.

Veel beursexperten vinden de koers van Tesla overgewaardeerd. “We denken dat dit een van de grootste kaartenhuizen aller tijden is. En dat het op instorten staat”, zo vertelde de Amerikaanse beursexpert David Trainer afgelopen weekend tegen CNBC. Volgens hem impliceert de huidige beurskoers een toekomstige winstgevendheid van het bedrijf die hoger moet zijn dan bij een extreem positief scenario.

Robinhood

Beursanalist Nico Inberg van de beleggerswebsite IEX denkt ook dat het nu wel even gedaan is met de forse koersstijgingen van Tesla. Dat zegt hij vandaag in De Tijd. “Tesla doet het goed, maar er was enorm veel lucht geblazen in de koers”, klinkt het. “Handelsdata van de populaire Amerikaanse beleggingsapp Robinhood tonen dat een grote groep kleine beleggers op enkele aandelen is gesprongen, waaronder Tesla.”

Amazon, Apple en Facebook

Tesla was overigens niet het enige aandeel dat gisteren moest inleveren. Op de aandelenbeurzen in New York deden met name techfondsen een stevige stap terug. Zo stonden grote namen als Amazon, Apple en Facebook in het rood. De techgraadmeter Nasdaq heeft in tijdsbestek van een week 11 procent verloren.

Lees ook:

Eten technologische bedrijven de rest van de wereld op? “Plaatsvervangende schaamte bij beursresultaten” (+)

Tijd om te beleggen in gesplitste aandelen van Apple of Tesla? Onze geldexperts vertellen wat het inhoudt (+)

Tesla maakt zichzelf extra sexy voor kleine beleggers: aandeel hakt zichzelf in vijf om koopdrempel te verlagen (+)