Tesla-baas Elon Musk hint op verkoop van nog meer aandelen in reeks tweets aan Bernie Sanders

De 80-jarige oud-Democraat Bernie Sanders, die in 2016 en in 2020 een gooi deed naar het presidentschap, tweette zaterdag dat "we moeten eisen dat de superrijken hun aandeel betalen".



Musk is volgens de miljardairsindex van Bloomberg de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 294 miljard dollar (257 miljard euro). Bij de verkoop van meer aandelen zou Musk vermogenswinstbelasting moeten betalen over de opbrengst van de verkoop. Daar is in de Verenigde Staten discussie over ontstaan nadat Democraten een voorstel indienden om superrijken zwaarder te belasten door zich te richten op aandelen. Die worden gewoonlijk alleen belast als ze worden verkocht.