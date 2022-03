Terugdraaiende teller versus digitale meter: wat is het effect op je energiefactuur vandaag?

energie Energiespe­ci­a­list professor Ronnie Belmans na akkoord kernuit­stap: “Vlaamse regering moet nu tandje bijsteken”

Professor Ronnie Belmans (KU Leuven) is tevreden dat de federale regering vrijdag een akkoord bereikt heeft over de kernuitstap en vindt dat het nu aan de Vlaamse regering is om een tandje bij te steken. Dat heeft hij maandagochtend gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

21 maart