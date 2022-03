Terugdraaiende teller versus digitale meter: uit welk systeem haal je vandaag het meeste voordeel?

Antwerpse diamantsec­tor financiert mee oorlog in Oekraïne: diamant­geld vloeit naar Russische oorlogs­duik­bo­ten

Antwerpse diamantairs betalen mee aan Russische duikboten die ingezet worden in de oorlog tegen Oekraïne. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. De Antwerpse diamantsector betaalt jaarlijks miljarden aan een Russisch staatsbedrijf dat ruwe diamanten aanlevert. Dat geld vloeit grotendeels door naar de Russische staatskas en Poetin betaalt er zijn oorlog in Oekraïne mee. Het bedrijf in kwestie blijkt naast diamanten ook te investeren in oorlogsduikboten. Toch blijft de diamantsector zaken doen met Rusland, met dank aan de diamantlobby.

21 maart