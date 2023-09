Termijnrekeningen: staat je geld sowieso voor vele jaren vast? Of zijn er kortlopende opties?

Huis geschat “Niet verwacht zo'n mooie winst te kunnen maken”: Wesley en Elise stripten hun huis volledig bij renovatie

In heel wat wijken uit de jaren zestig trekken de eerste eigenaars weg en komt een jongere generatie in de plaats, die de woningen renoveert. Maar loont het de moeite om die huizen volledig in het nieuw te steken of lopen de kosten te hoog op? Om dat uit te zoeken, trok onze woonexpert Björn Cocquyt met makelaar Jannes Van Roosbroeck van De Groot & Celen naar de vernieuwde halfopen woning van Wesley en Elise in Oevel. “Het huis werd volledig gestript om bijna vanaf een casco-toestand opnieuw op te bouwen.” Wat deed dat voor de waarde ervan?