Termijnrekening wordt populairder, en banken vinden dat niet zo fijn: “Ze zouden de kleine spaarder beter wat meer in de watten leggen”

Walt Disney is 16 miljard dollar minder waard op 1 dag: is dit het einde van het sprookje of een uitgelezen kans voor beleggers?

The Walt Disney Company werd op één dag ruim 16 miljard dollar minder waard. Het aandeel van het bedrijf daalde gisteren bijna 9 procent op de beurs van Wall Street. Wat is er aan de hand met het honderdjarige bedrijf, dat nochtans een jaaromzet van bijna 83 miljard dollar boekt en een operationele winst van ruim 12 miljard? Is het sprookje afgelopen? We vragen aan onze geldexpert Pascal Paepen of ‘the house of the mouse’ nog altijd interessant is voor beleggers.