Termijnrekening, bedrijfsobligaties of crowdfunding: dit zijn de interesten die je ermee kan behalen

Wie zijn geld een jaar kan missen, mag binnenkort intekenen op een staatsbon. Maar welke mogelijkheden zijn er nog indien je je centen niet meteen nodig hebt? Is het dan niet interessanter om je spaartegoed over een langere termijn 'weg te zetten'? En waarop moet je zeker letten als je je geld belegt? Spaargids.be trekt het voor je na.

Optie 1: termijnrekening

Je kunt je geld voor een langere tijd missen, maar wilt geen verrassingen? Dan kan je kiezen voor een termijnrekening bij de bank. De meeste financiële instellingen bieden mogelijkheden van een week tot 10 jaar aan.

Bij een termijnrekening tot één jaar ontvang je je intrest, samen met je kapitaal, op de eindvervaldag van je geldplaatsing. Opteer je voor een formule op meer dan één jaar, dan krijg je jaarlijks een intrestuitkering. Op de einddatum ontvang je dan ook je kapitaal integraal terug. Je weet dus van bij de start perfect hoeveel je zal verdienen.

Doorgaans geldt dat de rente die je krijgt, stijgt met de looptijd. Hoe langer je je geld afstaat, hoe hoger de vergoeding die je hiervoor ontvangt zou moeten zijn. Maar dat is niet altijd zo. Zo liggen momenteel vooral de rentes op één en twee jaar hoog en bedragen die op vijf à zeven jaar vaak minder.

Voor een termijnrekening op één jaar vang je de hoogste rente momenteel bij Deutsche Bank. Zij biedt een brutorente van 3,43 procent. Omdat er op intresten van termijnrekeningen 30 procent roerende voorheffing wordt afgehouden, houdt de spaarder daar netto 2,40 procent van over. Een belangrijke kanttekening: dit aanbod geldt alleen voor wie meer dan 100.000 euro kan storten.

Voor termijnrekeningen op één jaar zonder minimale inleg wordt het beste aanbod gedaan door MeDirect. Hier mag je rekenen op een brutorente van 2,86 procent, wat netto op 2 procent neerkomt.

Voor een termijnrekening op drie jaar ben je momenteel het best af bij Crelan en AXA. Beide instellingen geven voor deze looptijd een brutorente van 3,40 procent, oftewel een nettorente van 2,38 procent.

Voor een termijnrekening op vijf jaar klop je het best aan bij Izola Bank, die op haar ‘Saver+’-rekening een brutorente van 3,45 procent of een basisrente van 2,42 procent biedt.



Optie 2: bedrijfsobligaties

Wie zijn geld in obligaties voor een langere termijn wil plaatsen, hoeft niet noodzakelijk te kiezen voor een termijnrekening. Je kan ook opteren voor bedrijfsobligaties. Je vertrouwt je geld dan rechtstreeks toe aan een onderneming, die in plaats van te lenen bij een bank rechtstreeks aanklopt bij de spaarder.

Toch zijn er verschillen tussen bedrijfsobligaties en termijnrekeningen. Termijnrekeningen kan je zo op elk moment laten ingaan. Bij een bedrijfsobligatie moet je wachten op uitgiftes van bedrijven die op zoek zijn naar geld. Bovendien stopt de uitgifte eens de beoogde financiële middelen zijn opgehaald.

Een ander verschil is dat je op een termijnrekening eender welk bedrag kunt plaatsen. Bij een obligatie ben je daarentegen gebonden aan de ‘coupures’ die er zijn. Sommige bedrijven geven obligaties uit in schijven van bijvoorbeeld 1.000 euro, bij andere is dat 100.000 euro.

Voorts moet je uitkijken met rendementen. Bedrijfsobligaties worden vaak boven of onder pari uitgegeven. Dat betekent dat je soms bijvoorbeeld 100,875 procent moet betalen bij de inleg. In dit geval betaal je voor elke obligatie van 1.000 euro bij de inschrijving 1.008,75 euro. Uiteraard heeft dat invloed op je rendement. Daarom doe je er goed aan niet alleen te kijken naar de opbrengst die wordt geafficheerd, maar ook naar het zogenaamde actuariële rendement. Dat is je echte opbrengst, die rekening houdt met de verhoogde instapkosten.

Ten slotte is er een verschil in veiligheid. De tegoeden op een termijnrekeningen bij een bank zijn gedekt door een depositogarantiesysteem. Ze vallen mee onder de garantie van 100.000 euro per persoon en per instelling. Bij een bedrijfsobligatie heb je dat niet. Gaat de uitgevende onderneming overkop, dan riskeer je je geld kwijt te zijn: niet alleen de intrest die je nog moet krijgen, maar ook je kapitaal.

Om je toch een beetje houvast te geven, laten bedrijven vaak hun kredietwaardigheid beoordelen door agentschappen zoals S&P, Moody’s en Fitch. Geven zij een AAA of een AA-score, dan gaan ze ervan uit dat de kans (heel) groot is dat de onderneming haar verplichtingen nakomt. Let wel: die beoordeling is geen garantie. Ze geldt ook alleen bij de start van een obligatie. Tijdens de looptijd ervan kan de kredietwaardigheid van een bedrijf sterk veranderen.



Recente uitgiftes

Wie op een bedrijfsobligatie wil intekenen, moet er vaak snel bij zijn, want ‘op is op’ is het principe. Dat was in juni bijvoorbeeld het geval met de obligatie van Fluvius. Die gaf op vier jaar een rente van 4 procent bruto. Omdat de inschrijvingsprijs 101,625 procent bedroeg, zakte het brutorendement tot 3,557 procent en het nettorendement tot 2,369 procent. Toch werd de uitgifte vervroegd afgesloten.

Anders verliep het met een obligatie van drankenhandelaar Rémy Cointreau. Die bood een rente van 4,58 procent bruto op vijf jaar. De inschrijvingsprijs bedroeg 101,875 procent, wat de brutorente op 4,078 procent en de nettorente op 2,744 procent bracht. Die obligatie werd in de loop van de aanbiedingsperiode evenwel teruggetrokken wegens geen succes.

In de zomerperiode zijn er doorgaans weinig nieuwe aanbiedingen omwille van ‘vakantie’. Omdat de aanbiedingen steeds via een netwerk van banken worden geplaatst, hou je best het aanbod van je bankier in het oog.

Optie 3: crowdfunding

Grote bedrijven mikken op een breed publiek of op grote beleggers om hun obligatie te plaatsen. Lokale ondernemingen kunnen ook kiezen voor crowdfunding. Letterlijk: financiering door de massa. Hier zijn de bedragen die worden opgehaald kleiner, namelijk van 50.000 euro tot 5 miljoen euro. Tegelijk is het risico groter, omdat de betrokken bedrijven minder kapitaalkrachtig zijn.

Je kan onder meer het aanbod aan bedrijven die geld zoeken via crowdfunding vinden op platformen als Bolero, Look&Fin, Ecco Nova en Winwinner.



Verkoop

Wat niet gaat bij een termijnrekening maar wel bij een obligatie, is dat je ze voor de vervaldag kunt verkopen indien je (onverwacht) geld nodig hebt. Sommige zijn beursgenoteerd; andere kan je op de veiling kwijt. Let wel: bij een stijgende rente zal je minder krijgen dan wat je inlegde. Dat komt omdat investeerders bij een gestegen rente kiezen voor nieuwe effecten. Alleen als je je verkoopprijs laat zakken, zijn ze dan bereid je effecten over te nemen.

Deze zogenaamde secundaire markt laat je als belegger ook toe om obligaties die al eerder zijn uitgegeven te kopen en voor de resterende looptijd de intrest op te strijken. Hou daarbij wel rekening met het feit dat je niet alleen een prijs moet betalen voor de obligatie, maar ook een vergoeding voor het aantal dagen dat sinds de vorige intrestafrekening al is verlopen.

