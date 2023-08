“Ter plekke was het snel duidelijk dat we niet onder de 10.000 euro zouden blijven”. Hoeveel kostte de gezinsreis naar Costa Rica van Paul en Vicky?

Hoogste aantal faillisse­men­ten binnen Europese Unie sinds 2015

Het aantal bedrijven dat in het tweede kwartaal van dit jaar failliet is verklaard in de Europese Unie staat op het hoogste niveau sinds 2015, toen de metingen begonnen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De faillissementen in de EU-landen stegen gemiddeld met 8,4 procent vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. In april, mei en juni gingen gemiddeld 124 ondernemingen per land over de kop.