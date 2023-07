‘Temptation’-Megan (24) laat het geld graag rollen op vakantie: “Ik let niet op prijzen en betaal hier minstens 1.000 euro per hotelovernachting”

Pensioen in het buitenland “Ons huis kostte maar 75.000 euro”: Judith en Hugo genieten van hun pensioen in Zuid-Afri­ka

Steeds meer gepensioneerden genieten in het buitenland van hun pensioen. Een van de redenen om ons land vaarwel te zeggen, is dat het elders goedkoper leven is. Ook Judith De Vleesschauwer (68) en Hugo Campioni (74) verlieten Antwerpen definitief en trokken naar Zuid-Afrika. Ze vertellen hoeveel ze besparen én welke elementen een rol speelden bij de keuze om te vertrekken: “Het leven is hier een stuk goedkoper, we geven maar één derde van ons pensioen uit.”