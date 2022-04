Telenet plant prijsstijging met 4,70%: bij deze abonnementen ben je goedkoper af

De telecomabonnementen in ons land behoren al tot de duurste van Europa en het ziet er niet meteen naar uit dat daar snel verandering in komt.

Telenet kondigt vandaag een prijsstijging aan van de vaste maandelijkse abonnementskosten van internet, kabel- en digitale televisie, de huur van decoders, mobiele en vaste telefonie. Het telecombedrijf past zijn prijzen aan als gevolg van de inflatie die een impact heeft op de loonkosten en de prijzen van onder andere energie en technologische apparatuur.

Telenet verhoogt de prijzen vanaf 19 juni met 4,70%. De voorbije jaren gebeurden de prijsaanpassingen bij Telenet telkens in lijn met de gezondheidsindex. Door de uitzonderlijke inflatiecijfers heeft het bedrijf besloten om de index dit jaar niet te volgen. “We hebben zoals altijd de aanpassing goed overwogen. Het is een gebalanceerde bedrijfsbeslissing om de aanpassing dit jaar naar 4,70% te brengen”, klinkt het. Hoeveel de prijsstijging exact zal bedragen op je factuur, is uiteraard afhankelijk van je gekozen abonnement.

Telenet is trouwens niet de enige telecomoperator die zijn prijzen de hoogte injaagt. Proximus verhoogt op 1 mei de prijzen van zijn populaire telecombundels Flex en Epic. Ook daar geldt de gestegen inflatie als reden. Het gaat, afhankelijk van de samenstelling van de packs, om een prijsverhoging van 3 tot 4 euro per maand.

Vergelijken

Door de prijsstijgingen kan het nog meer voordeel opleveren om telecomabonnementen onderling te vergelijken. De oefening is zowel voor Telenet-klanten als Proximus-abonnees interessant. Voor de populairste bundels van de operatoren – Flex en Epic van Proximus en One van Telenet - zijn er diverse alternatieven. Afhankelijk van je persoonlijke gebruik, kan dat maandelijks voordeel opleveren.

De grote concurrent voor Proximus en Telenet is wellicht Orange. Telenet legt uit waarom Orange goedkoper is, hoewel beide bedrijven hetzelfde netwerk gebruiken. Volgens Telenet kun je het aanbod echter niet één op één vergelijken met dat van Orange. Telenet biedt heel wat extra’s bovenop het basisproduct, waaronder diverse apps.

Bij Orange start een 4-in-1-pakket aan een maandelijkse prijs van 64,50 euro. Ter vergelijking: bij Telenet betaal je daar minstens 79,05 euro voor vanaf 19 juni.

Een gelijkaardig pakket Flex van Proximus heb je vanaf 85,99 euro, vanaf 1 mei betaal je daar 89,99 euro voor. Daar kijk je dan wel rechtstreeks via een decoder naar televisie. Bij de eerder genoemde goedkopere alternatieven van Orange en Telenet is dat via een app.

Wie voor Scarlet kiest, heeft vanaf 48 euro per maand een pakket met internet, mobiele telefonie, televisie en een vaste lijn. In dat geval is de bundel mobiele data voor je mobiel toestel wel zeer beperkt en surf je aan een lagere snelheid dan bij andere operatoren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.