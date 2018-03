Telenet-CEO strijkt bonus van bijna miljoen euro op HA

23 maart 2018

17u29

23 maart 2018

Telenet-CEO John Porter (foto) heeft voor 2017 een hogere bonus gekregen. Naast zijn vast loon van 630.000 euro kreeg hij er 963.900 euro variabele vergoeding bovenop. Zijn bonus stijgt zo met zowat 330.000 euro, een jaar eerder kreeg hij nog 630.000 euro bonus.

Naast de vaste en variabele verloning kreeg Porter ook voor iets meer dan 76.000 euro voordelen in natura (bijvoorbeeld verzekeringen, bedrijfswagen). Dat brengt de totale verloning voor het jaar 2017 op net geen 1,67 miljoen euro. Daarnaast is er voor de CEO ook een aandelenoptieprogramma, zo staat in het jaarverslag van het bedrijf. Een jaar eerder kreeg Porter in totaal 1,41 miljoen euro. Naast 630.000 euro vast loon, kreeg hij 630.000 euro variabele vergoeding en iets meer dan 150.000 euro aan voordelen in natura.