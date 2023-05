Telecom voor bedrijven en kmo’s: service (en prijs) maken het verschil

Als zaakvoerder van een bedrijf heb je andere verwachtingen rond je telecomabonnement dan als consument met een formule voor eigen gebruik. In een professionele context maken bedrijven bijvoorbeeld nog vaak gebruik van een vaste telefoonlijn. In veel gevallen zijn hoge internetsnelheden er onontbeerlijk. En dan is er natuurlijk nog het aspect cyberveiligheid, dat sterk speelt in zowat elke organisatie. We bekijken daarom het aanbod in de markt eens van naderbij en vissen uit hoe het zich verhoudt tot wat particulieren doorgaans bij hun provider vinden.

Internet voor bedrijven en kmo’s

Een eerste vaststelling wanneer we het aanbod voor bedrijven bekijken, is de lagere prijs die ze doorgaans betalen voor hun internetdiensten in vergelijking met particulieren. Dat zien we bijvoorbeeld terugkomen in de internetformules bij Telenet. Zo betaal je als particulier bij Telenet 57,68 euro per maand voor een internetabonnement met snelheden tot 300 Mbps. Bedrijven betalen maandelijks 55,55 euro, maar dan voor een abonnement dat een maximale downloadsnelheid van 500 Mbps haalt.

Een gelijkaardig beeld zien we bij Orange, waar een abonnement met een downloadsnelheid van 400 Mbps voor particulieren 61 euro per maand kost, tegenover 52 euro voor professionelen. En ook Proximus biedt bedrijven internet aan tegen een eerder voordelige prijs in vergelijking met particulieren.

Meer dan enkel internet

Voordeliger internet dus. Maar is dat het enige verschil? Toch niet. Telecomabonnementen voor professionelen maken vooral het verschil in de extra diensten waarmee ze de internetervaring naar een hoger niveau tillen. Dat moet ook, want sterk en stabiel internet is voor veel bedrijven cruciaal om te functioneren.

Zo kunnen bedrijven een speedboost aan hun abonnement toevoegen, waarmee ze in sommige gevallen snelheden tot 1 Gigabit per seconde kunnen halen. Daarmee kunnen ze sneller bestanden downloaden en uploaden, of vlotter aan videoconferencing doen. Om de internetverbinding op elk moment te garanderen, bieden providers ook een 4G-back-up aan. Valt de vaste internetverbinding tijdelijk weg, dan neemt de mobiele connectie het over. Zo kan iedereen aan de slag blijven.

En zoals gezegd is er nog het veiligheidsaspect, dat voor bedrijven doorgaans belangrijker is dan voor particulieren. Providers maken zich dan ook sterk dat ze een stap verder gaan om bedrijven te beschermen tegen hackers en de cyberveiligheid te garanderen.

Telefonie: vast en mobiel

Telefonie vormt een belangrijk onderdeel van elk bedrijfsabonnement. Bedrijven telefoneren dagelijks doorgaans meer dan gezinnen en doen dat ook nog vaak via een vaste lijn. Bedrijfsabonnementen bieden altijd de mogelijkheid om een vaste lijn toe te voegen aan je pack.

Wat de mobiele abonnementen betreft, kunnen professionele klanten verschillende simkaarten aan hun abonnement toevoegen. Dat verschilt op zich niet zoveel met het aanbod voor particulieren, alleen gaat het hier om meer dan vijf simkaarten: vaak tot tien mobiele nummers. Bedrijfsabonnementen werken met een vaste pot van mobiele data, die je kan verdelen onder werknemers, of laten onbeperkte datavolumes toe. Voor grote aantallen mobiele nummers – bij grote bedrijven soms tientallen of honderden – maken providers voor hun professionele klanten een aanbod op maat.

Het totale kostenplaatje

Hoe zit het tot slot met de prijzen? Bij Telenet neem je als kmo telefonie in combinatie met internet. Het ‘KLIK’-pakket begint bij 69,60 euro per maand en omvat standaard onbeperkt internet met snelheden tot 500 Mbps, onbeperkt bellen binnen België en een maximum van tien Telenet-mailboxen en mobiele nummers. Een abonnement met vijf nummers, 200 GB mobiele data en een vaste lijn komt op 157,45 euro per maand. Als particulier zou je 135 tot 155,90 euro betalen voor een gelijkaardig pakket.

Wat leert het totale plaatje bij Proximus en Orange ons? Een standaard businesspakket met vijf mobiele nummers en onbeperkte datavolumes kost bedrijven 208 euro bij Proximus. Het abonnement voor particulieren dat hier het dichts bij in de buurt komt, kost 243,99 euro. Bij Orange betaal je 281,95 euro per maand voor een pakket met vijf mobiele nummers en onbeperkte data. Een vergelijkbaar abonnement kost je als particulier 232 euro per maand.

Extra voordelen

Tot slot moeten we even stilstaan bij de extra voordelen waar bedrijven van genieten en die zich niet echt in de prijs van hun abonnement laten vertalen. Zo bieden operatoren in de eerste plaats een uitgebreidere (technische) ondersteuning, met een klantendienst die snel en vaak de klok rond bereikbaar is in geval er zich een probleem voordoet. Als professionele klant heb je relatief snel een expert aan de lijn die voor een oplossing zorgt.

Bedrijven met meer dan tien werknemers krijgen vaak ook een uitgebreidere dienstverlening, met fiber en 5G (op plaatsen waar dat al kan) en geavanceerde beveiligingsopties. Operatoren bieden in die gevallen onder meer ook cloud of on-site telefonie aan, waarbij medewerkers via een app hun communicatie kunnen beheren op verschillende toestellen en daarmee ook kunnen vergaderen en chatten.

