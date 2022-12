Tekort aan kleingeld: hoeveel kost het binnenbrengen van euromunten? En hoeveel mag je precies binnenbrengen?

Spaargids.beEr is een tekort aan muntjes van 5, 10 en 20 eurocent. Febelfin, Unizo en Comeos vragen daarom om je gespaarde muntjes binnen te brengen bij de bank, ermee gepast te betalen of digitaal te betalen als je niet kan passen. Maar bij de bank kleingeld op je rekening laten storten, is niet altijd gratis. Welke bank rekent daarvoor kosten aan? En kan je die kosten omzeilen? Spaargids.be zocht het uit.

Simpelweg snel extra munten produceren: dat lukt niet. De reden: een tekort aan grondstoffen door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Daarom komt de oproep van Febelfin, Unizo en Comeos er deze week dus.

Verschillen tussen banken en rekeningen

Wie als particulier wisselgeld wenst te storten, kan daarvoor niet zomaar zijn bankkantoor binnenlopen. Meestal vraagt je financiële instelling om daarvoor een afspraak te maken.

Of je daar met al je wisselgeld terecht kan en of je daarvoor extra kosten moet betalen, verschilt van bank tot bank en soms ook van zichtrekening tot zichtrekening.



Zoek je een spaarrekening met de beste voorwaarden voor jouw situatie? Vergelijk ze op Spaargids.be.

Een overzicht:

• BNP Paribas Fortis rekent 4 euro kosten aan, ongeacht de hoeveelheid muntstukken die je binnenbrengt. De munten die je aflevert, moeten in een zak zitten.

• Belfius int tot 50 losse munten gratis aan het loket. Daarnaast mag je per week maximaal vier zakken kleingeld afgeven. Voor elke zak van maximaal 10 kg of de storting van dat kleingeld, rekent Belfius 3,72 euro aan.

• Per losse munt die je aflevert bij KBC, betaal je als particulier 0,0042 euro.

• ING vraagt om het wisselgeld in zakken binnen te brengen. De eerste drie zakken zijn gratis. Vanaf de vierde betaal je 4 euro per zak.

• Argenta rekent geen kosten aan als je wisselgeld binnenbrengt om op je rekening te laten plaatsen.

• Kleingeld deponeren bij AXA en Crelan kost je 1 procent van het bedrag, met een minimum van 4 euro.

• Beobank vraagt een commissie van 0,50 procent voor een cashstorting die munten omvat.

Naar de Nationale Bank?

Wie in Brussel woont of daar af en toe komt, kan bij de Nationale Bank van België in de Berlaimontlaan terecht. Munten storten kan daar niet; ze inwisselen voor briefjes en (grotere) munten wel. Je kan er één keer per maand gratis tot 5 kg munten omwisselen. Dat kleingeld mag je onverpakt of los afgeven. Doe je dat meer dan één keer per maand, dan betaal je 2 procent van de transactiekosten.

Via een omwegje kan het toch

Heb je toch een flink pak euromunten liggen die je wil binnenbrengen? En wil je noch betalen om deze binnen te brengen bij je eigen bank, noch helemaal naar Brussel trekken? Goed nieuws: bij sommige kinderen- en jongerenrekeningen kan je kosteloos geld - zowel briefjes als munten - binnenbrengen, zonder maximum. Een voorbeeld hiervan is de ‘ING Go to 18'-zichtrekening.



Een overzicht van de voordeligste kinder- en jongerenrekeningen? Bekijk ze hier op Spaargids.be.

Concreet: stort het geld via je minderjarige zoon of dochter op zijn of haar kinder- of jongerenrekening en dan kan je het daarna simpelweg overschrijven naar je eigen rekening.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.