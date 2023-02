Technisch probleem verhindert momenteel aanvragen van energiepremie

Hoe weet je of je voorschot­fac­tuur te hoog is?

De energieprijzen gaan al enkele maanden in dalende lijn. Daarom gaan er stemmen op om ook de voorschotfactuur te laten dalen. Maar vooraleer het zover is, doe je er goed aan zelf uit te vissen of je voorschot vandaag te hoog ligt of niet. Energie-expert André Jurres legt uit hoe je dat kunt doen. Hoe zit het intussen met het sociaal tarief? En is dit wel een goed moment om te veranderen van leverancier of contract?

1 februari