Techmiljardair geeft zo maar even 6,6 miljard euro aan goed doel

De op een na rijkste Indiër, techmiljardair Azim Premji, geeft miljarden aan het goede doel. Hij heeft zo in een klap de hoogste donatie ooit in het land op zijn naam staan.

Premji is de bestuursvoorzitter van technologiebedrijf WIT en schenkt nu aandelen ter waarde van bijna 530 miljard rupee - zo'n 6,6 miljard euro - aan zijn filantropische stichting. In totaal heeft de zakentycoon daarmee bijna 19 miljard euro aan het goede doel geschonken in de afgelopen jaren.



De 73-jarige filantroop heeft nu nog een fortuin van zo'n 16 miljard euro over, schrijft CNN op basis van de Bloomberg Miljardairs Index.

Giving Plegde

Azim was de eerste Indiër die de zogeheten Giving Plegde ondertekende, een initiatief om miljardairs over de hele wereld aan te moedigen het grootste deel van hun rijkdom aan het goede doel te schenken. Het initiatief werd bedacht door Warren Buffett - met 73 miljard euro een van de rijkste mannen ter wereld - en Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda, met bijna 87 miljard euro nog nét iets rijker.

Premjis stichting richt zich op onderwijsondersteuning en beheert de Azim Premji Universiteit in Bangalore. De miljardendonatie maakt het nu mogelijk om een tweede universiteit te openen.