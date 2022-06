"Te veel tuinen zijn betegeld": expert legt uit waarom er weer een droogte dreigt

Het is niet eens zomer, we hebben verschillende natte maanden achter de rug en tóch wordt nu al steen en been geklaagd over droogte. Het probleem is complex, de oplossing vergt creativiteit. Professor Marijke Huysmans van de VUB legde aan Dag Allemaal uit wat er mis is met onze waterhuishouding en wat we eraan kunnen doen. “We hebben 100 ml water per vierkante meter extra nodig.”