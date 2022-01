Te veel betaald via domiciliëring? Zo kan je je centen terugvorderen

Spaargids.beBij de telecomoperator, de energieleverancier of de streamingdienst: een domiciliëring zorgt ervoor dat elke betaling automatisch gebeurt. Maar kan je in geval van betwisting dat betalingsmandaat stopzetten en de naar jouw mening onterecht aangerekende tegoeden terugvorderen? Spaargids.be legt het uit.

Sinds 2014 nemen niet langer de banken, maar wel de bedrijven het beheer van de domiciliëringen in handen. Je geeft je leverancier dus een mandaat om het factuurbedrag automatisch van je bankrekening te halen. De rol van de bank beperkt zich tot het uitvoeren van die opdracht.

Hoe beëindig je een domiciliëring?

Om een domiciliëring stop te zetten, spreek je dus best je leverancier aan. Hij zal op zijn beurt de bank de opdracht geven om de betaling te beëindigen. Dat gebeurt best altijd schriftelijk. Om extra zekerheid in te bouwen, valt een aanvraag via aangetekende brief aan te raden.

Hoe blokkeer je een domiciliëring?

Je kunt de bank ook vragen om de domiciliëring te blokkeren, waardoor je schuldeiser de betaling niet langer automatisch kan uitvoeren. Al wist die actie de openstaande schuld bij je leverancier niet uit. Hij zal na een tijdje vaststellen dat hij geen betalingen meer ontvangt en je een aanmaning en mogelijk ook een boete bezorgen voor het niet naleven van de overeenkomst.

Hoe vordert u betaalde bedragen te rug?

In sommige gevallen wil je ook je al betaalde centen recupereren. Dat bleek bijvoorbeeld recent naar aanleiding van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. Veel klanten hadden de energiespeler al een voorschotbedrag betaald en vreesden die bedragen niet meer terug te zien.

De wetgever voorziet daartoe een procedure. Indien je binnen acht weken je bank verwittigt, betaalt zij het betaalde bedrag onmiddellijk terug. Je hoeft hiervoor zelfs geen bewijs voor te leggen.

Tussen acht weken en dertien maanden na de betaling moet je de betwisting wel rechtvaardigen. Dat doe je aan de hand van een kopie van het akkoord met de leverancier of door een vonnis van de rechtbank. Al blijft de schuld volgens die procedure nog altijd openstaan. Je leverancier of de aangestelde curator kan de betaling dus nog altijd opeisen en eventueel zelfs bijkomende kosten in rekening brengen.

Bankenkoepel Febelfin adviseert om bij geval van de aanstelling van een curator de schuldvordering in te dienen via het platform Regsol of voluit het Centraal Register Solvabiliteit.

