Te veel betaald of op een verkeerde rekening? Dit gebeurt er met je foutief overgeschreven centen

Spaargids.beEen foutje is snel gemaakt. Maar wanneer dat bij een overschrijving gebeurt, breekt het angstzweet je al snel uit. Gelukkig is de kans groot dat je je centen kunt recupereren. Spaargids.be legt uit welke stappen je best onderneemt.

Tot voor enkele jaren geleden voerden we vooral papieren overschrijvingen uit. Het te betalen bedrag en het rekeningnummer van de begunstigde stonden in dat geval veelal standaard ingevuld. Vandaag handelen we overschrijvingen voornamelijk digitaal af. Niet zelden gebeurt dat tussen twee andere taken door, waardoor er wel eens een foutje optreedt.



Wat kan er fout lopen?

De mogelijke vergissingen zijn van velerlei aard. Bij een fout rekeningnummer hoef je meestal niks te vrezen, aangezien de bank op basis van het controlegetal van de rekening de overschrijving niet zal uitvoeren. Dat gebeurt wel altijd wanneer je het verkeerde rekeningnummer uit je lijst van opgeslagen begunstigden kiest.

Een te hoog bedrag, waarbij je een nulletje te veel plaatst of een komma vergeet, behoort eveneens tot de mogelijke missers. Evenzeer bestaat de kans dat zowel jij als je partner eenzelfde overschrijving uitvoeren, waardoor je dubbel betaalt.

Wat wanneer je de ontvanger niet kent?

Het slechte nieuws is dat een bank je uitgevoerde overschrijving niet kan annuleren, tenzij de fout bij de bank zelf berust. Je bank is wel verplicht om redelijke inspanningen te leveren om het bedrag terug te vorderen. De bank van de ontvanger is op haar beurt verplicht om daaraan mee te werken.

Ken je de ontvanger niet, dan zal je bank aan de bank van de begunstigde de gegevens opvragen van de persoon aan wie je geld hebt overgemaakt. Het is wel mogelijk dat je huisbank voor die inspanning extra kosten aanrekent. Die vergoeding loopt al snel op tot 25 euro.

Deelt de bank van de ontvanger die informatie niet mee, dat kan je juridische stappen overwegen of te rade gaan bij de ombudsdienst voor financiële diensten Ombudsfin.



Wat als je de ontvanger wel kent?

Wanneer je de ontvanger wel kent, is het aangewezen om die partij zelf rechtstreeks te contacteren. In de meeste gevallen zal die persoon je dat bedrag waarschijnlijk ook wel gewoon terugbetalen. Overheidsinstanties en nutsbedrijven beschikken daartoe zelfs over een standaardprocedure.

Weigert de begunstigde een terugbetaling, dan kan je ook hier juridische stappen ondernemen. De ontvanger is immers wettelijk verplicht om het verkeerd gestorte bedrag terug te betalen.

Hoe flaters te voorkomen?

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Vermeld daarom altijd de naam en het adres van de begunstigde op de overschrijving. Ga bij de bevestiging altijd nog eens na of alle gegevens kloppen.

Idealiter schrijf je op de factuur of het papieren betalingsdocument ook wanneer je de betaling hebt uitgevoerd. Op die manier voorkom je dat jij of een gezinslid de betaling dubbel uitvoert.

