Tanken versus laden: hoe leg je vandaag het goedkoopst 100 km met je wagen af?

MijnenergieOp termijn rijden we allemaal elektrisch. Maar is het ook vandaag al de slimste keuze? Door de energiecrisis weten mensen niet meer welke optie momenteel het beste is voor hun portemonnee. Mijnenergie.be ging het voor jou na en vergeleek een klassieke en een elektrische wagen over een theoretische afstand van honderd kilometer.

De kosten van rijden op elektriciteit, benzine of diesel is van twee grote factoren afhankelijk: hoeveel je wagen verbruikt en de huidige prijs van elektriciteit, benzine en diesel. Het verbruik hangt uiteraard sterk samen met het type wagen waarmee je rijdt. Zo zal het verbruik – en dus ook de kosten – van de kleine Renault Twingo ZE lager liggen dan bij een groter type, zoals de Mercedes EQC.

Voor deze simulatie maken we de vergelijking tussen drie gelijkaardige modellen van Volkswagen: de elektrische ID.3 (58 kWh - 150 kW), de Golf 1.5 TSI op benzine en de Golf 2.0 TDI op diesel.

100 kilometer met thuis laden

Volgens de officiële productspecificaties verbruikt de elektrische Volkswagen ID.3 17 kWh per 100 kilometer. Om te weten hoeveel die 100 kilometer jou kost, moeten we naar twee zaken kijken: de huidige stroomtarieven en de manier van laden.

Laten we eerst het thuis laden onder de loep nemen. De kostprijs hiervan is volledig afhankelijk van de huidige energietarieven. De laatst beschikbare gegevens van de federale energieregulator CREG tonen een elektriciteitsprijs van 68,51 eurocent per kilowattuur in Vlaanderen. Aan dat tarief kost een ritje van 100 kilometer je 11,65 euro.

100 kilometer met publieke laadpalen

Langs de Vlaamse wegen staan er uiteraard ook tal van laadpalen waarmee je jouw elektrische wagen kan opladen. De kosten hiervan verschillen van laadpaal tot laadpaal. Zo zijn er snelle publieke laadpalen, maar ook minder snelle.

Voor het bepalen van de kostprijs van publiek laden, nemen we de laadpalen van Allego, de grootste aanbieder van openbare laadinfrastructuur in België, als voorbeeld. De aanbieder voerde in oktober nog een tariefwijziging door. Laden kost momenteel 0,70 €/kWh, snel laden 0,75 €/kWh en ultrasnel laden 0,85 €/kWh.

Passen we deze tarieven toe op de afstand van honderd kilometer met de elektrische Volkswagen ID.3, dan kom je aan een totale kostprijs van 11,90 euro als je je wagen oplaadt aan een gewoon laadpunt. Snel laden kost je 12,75 euro voor honderd kilometer, ultrasnel laden 14,45 euro.

100 kilometer met een verbrandingsmotor

Hoeveel kost een ritje van honderd kilometer in de Volkswagen Golf 1.5 TSI, het equivalent voor de elektrische ID.3? De wagen met een benzinemotor heeft een theoretisch verbruik van 5,3 liter per honderd kilometer. Voor een liter Euro 95 betaal je vandaag 1,993 euro per liter aan de pomp. Totale kostprijs voor honderd kilometer: 10,56 euro.

Het theoretische verbruik per honderd kilometer van de Volkswagen Golf 2.0 TDI ligt op 4,5 liter diesel. Rekening houdend met de huidige dieselprijs van 2,091 euro per liter, bedraagt de totale kostprijs over die afstand 9,41 euro.

Conclusie

Aan de huidige elektriciteitsprijzen is elektrisch rijden dus minder aanlokkelijk geworden. In augustus van dit jaar kostte elektrisch rijden nog 9,20 tot 9,80 euro per honderd kilometer. Hou hierbij wel rekening dat het telkens om een theoretische vergelijking gaat, waarbij we sommige praktische factoren achterwege laten. De theoretische waarden kunnen dus verschillen van de waarden in de praktijk.

Het spreekt voor zich dat eigenaars van zonnepanelen, al dan niet gecombineerd met een thuisbatterij, de kostprijs van een elektrische laadbeurt fors naar beneden kunnen halen.

